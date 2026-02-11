التهابات الجسم.. طبيبة تنصح بهذا المشروب للعلاج أفضل مشروب لرمضان- هذا العصير مفيد لصحتك على الإفطار أورام حليمية يمكن أن تتطور إلى سرطان اليمن ضمن الدول الأكثر فسادًا عالميًا في تقرير الشفافية الدولية لعام 2025 في الذكرى الـ15 لثورة فبراير… توكل كرمان: مشاريع الإمارات التفكيكية عطلت الشرعية وهددت وحدة اليمن وتدعو لتكرار الحسم العسكري لاستعادة صنعاء العليمي: الحوثيون جماعة عقائدية مغلقة وليست طرف نزاع العليمي يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الداخلية من التعتيم إلى الانفجار… وثائق إبستين لماذا تم نشرها في هذا التوقيت وهل كان الدافع أخلاقيا أم سياسيا؟ تقرير دولي يكشف شبكة الإمداد العالمية للحوثيين ... شبكات تهريب عابرة للقارات تغذي ترسانة المليشيا جماهير ليفربول تصف ركلة صلاح بأنها الأسوأ في التاريخ .. موجة ضحك وسخرية
أفاد الدكتور أليكسي شيفتشوك أخصائي الأورام، أن الأورام الحليمية هي زوائد جلدية تتكون على الجلد والأغشية المخاطية بعد الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري. بعضها قد يتطور إلى سرطان.
ووفقا له، فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) هو العامل المسبب لعدوى فيروس الورم الحليمي، وهو مرض معد مزمن. ويوجد أكثر من 200 نوع من فيروس الورم الحليمي البشري.
بعضها قد يسبب أمراضا مختلفة، والبعض الآخر يمكن أن يسبب السرطان، مثل سرطان عنق الرحم.
ويقول: "بالإضافة إلى الأورام الخبيثة مثل سرطان عنق الرحم، يمكن أن يثير فيروس الورم الحليمي البشري تطور سرطانات الفرج والمهبل والقضيب والقناة الشرجية.
ولكن، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تسبب أنواع معينة من فيروس الورم الحليمي البشري عددا من التغييرات الحميدة ، مثل الأورام الحليمية على الجلد، والثآليل، والورم الحليمي الحنجري، وغيرها.
ولكن من المهم أن نفهم أن أي ورم حليمي يتطلب الاهتمام. وعدم اعتبارها تشكيلات غير ضارة تماما.
لذلك يجب استشارة الطبيب على الفور إذا لوحظت العلامات التالية: زيادة سريعة في حجم الورم الحليمي، فرط تصبغ، أو نزيف".
ووفقا له، قد تشير هذه الأعراض ليس فقط إلى ورم حليمي فيروسي، بل إلى ورم خبيث أو آفة غير مرتبطة بالعدوى الفيروسية، مثل سرطان الجلد (الميلانوما).
لذلك، ينصح باستشارة أخصائي على الفور للتقييم والعلاج. وقد أظهرت التجارب في مختلف بلدان العالم أن استخدام اللقاح ضد فيروس الورم الحليمي البشري يقلل بصورة ملحوظة من معدل الإصابات بسرطان عنق الرحم وأنواع أخرى من السرطان المرتبطة بهذا الفيروس