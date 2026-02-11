أورام حليمية يمكن أن تتطور إلى سرطان

الأربعاء 11 فبراير-شباط 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 203

أفاد الدكتور أليكسي شيفتشوك أخصائي الأورام، أن الأورام الحليمية هي زوائد جلدية تتكون على الجلد والأغشية المخاطية بعد الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري. بعضها قد يتطور إلى سرطان.

ووفقا له، فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) هو العامل المسبب لعدوى فيروس الورم الحليمي، وهو مرض معد مزمن. ويوجد أكثر من 200 نوع من فيروس الورم الحليمي البشري.

بعضها قد يسبب أمراضا مختلفة، والبعض الآخر يمكن أن يسبب السرطان، مثل سرطان عنق الرحم.

ويقول: "بالإضافة إلى الأورام الخبيثة مثل سرطان عنق الرحم، يمكن أن يثير فيروس الورم الحليمي البشري تطور سرطانات الفرج والمهبل والقضيب والقناة الشرجية.

ولكن، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تسبب أنواع معينة من فيروس الورم الحليمي البشري عددا من التغييرات الحميدة ، مثل الأورام الحليمية على الجلد، والثآليل، والورم الحليمي الحنجري، وغيرها.

ولكن من المهم أن نفهم أن أي ورم حليمي يتطلب الاهتمام. وعدم اعتبارها تشكيلات غير ضارة تماما.

لذلك يجب استشارة الطبيب على الفور إذا لوحظت العلامات التالية: زيادة سريعة في حجم الورم الحليمي، فرط تصبغ، أو نزيف".

ووفقا له، قد تشير هذه الأعراض ليس فقط إلى ورم حليمي فيروسي، بل إلى ورم خبيث أو آفة غير مرتبطة بالعدوى الفيروسية، مثل سرطان الجلد (الميلانوما).

لذلك، ينصح باستشارة أخصائي على الفور للتقييم والعلاج. وقد أظهرت التجارب في مختلف بلدان العالم أن استخدام اللقاح ضد فيروس الورم الحليمي البشري يقلل بصورة ملحوظة من معدل الإصابات بسرطان عنق الرحم وأنواع أخرى من السرطان المرتبطة بهذا الفيروس