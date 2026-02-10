في الذكرى الـ15 لثورة فبراير… توكل كرمان: مشاريع الإمارات التفكيكية عطلت الشرعية وهددت وحدة اليمن وتدعو لتكرار الحسم العسكري لاستعادة صنعاء العليمي: الحوثيون جماعة عقائدية مغلقة وليست طرف نزاع العليمي يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الداخلية من التعتيم إلى الانفجار… وثائق إبستين لماذا تم نشرها في هذا التوقيت وهل كان الدافع أخلاقيا أم سياسيا؟ تقرير دولي يكشف شبكة الإمداد العالمية للحوثيين ... شبكات تهريب عابرة للقارات تغذي ترسانة المليشيا جماهير ليفربول تصف ركلة صلاح بأنها الأسوأ في التاريخ .. موجة ضحك وسخرية كأس الملك يشتعل… برشلونة في مواجهة أتلتيكو وسط ترقب عودة رافينها حيدان في الرياض…لقاء تعاون أمني يمني سعودي يتعزز وسط التحديات الإقليمية مأرب: مؤسسة بران الإعلامية تدشن مبادرة ''وتد'' لتسليط الضوء على الدور الإيجابي للقبيلة اليمنية الخنبشي يعيد تشكيل مفاصل السلطة المحلية في حضرموت بقرارات إدارية جديدة.. تفاصيل
التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي اليوم الثلاثاء، القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى اليمن جوناثان بيتشا وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.
وفي اللقاء أشاد العليمي بالشراكة مع الولايات المتحدة ودورها في دعم الحكومة المعترف بها دوليًا، وجهود مكافحة الإرهاب، وحماية الأمن الإقليمي والدولي، معربًا عن تقديره للموقف الأمريكي تجاه جماعة الحوثي، والضغوط التي تمارسها واشنطن على إيران.
وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع الداخلية، بما في ذلك تشكيل حكومة جديدة على أساس الكفاءة، وتحسين الخدمات الأساسية، وانتظام صرف الرواتب، ومعالجة أزمة الكهرباء، إضافة إلى توحيد القرارين الأمني والعسكري تحت إشراف وزارتي الدفاع والداخلية.
كما أشاد العليمي بالدور الذي تلعبه السعودية في دعم الحكومة اليمنية، وحماية مؤسسات الدولة، ودفع جهود التهدئة والسلام والاستقرار.
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي تأكيد التزام المجلس والحكومة بالتوصل إلى سلام عادل ودائم ينهي الحرب، ويضمن حصر السلاح بيد الدولة.