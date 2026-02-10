العليمي يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الداخلية

الثلاثاء 10 فبراير-شباط 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي اليوم الثلاثاء، القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى اليمن جوناثان بيتشا وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وفي اللقاء أشاد العليمي بالشراكة مع الولايات المتحدة ودورها في دعم الحكومة المعترف بها دوليًا، وجهود مكافحة الإرهاب، وحماية الأمن الإقليمي والدولي، معربًا عن تقديره للموقف الأمريكي تجاه جماعة الحوثي، والضغوط التي تمارسها واشنطن على إيران.

وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع الداخلية، بما في ذلك تشكيل حكومة جديدة على أساس الكفاءة، وتحسين الخدمات الأساسية، وانتظام صرف الرواتب، ومعالجة أزمة الكهرباء، إضافة إلى توحيد القرارين الأمني والعسكري تحت إشراف وزارتي الدفاع والداخلية.

كما أشاد العليمي بالدور الذي تلعبه السعودية في دعم الحكومة اليمنية، وحماية مؤسسات الدولة، ودفع جهود التهدئة والسلام والاستقرار.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي تأكيد التزام المجلس والحكومة بالتوصل إلى سلام عادل ودائم ينهي الحرب، ويضمن حصر السلاح بيد الدولة.