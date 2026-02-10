جماهير ليفربول تصف ركلة صلاح بأنها الأسوأ في التاريخ .. موجة ضحك وسخرية

الثلاثاء 10 فبراير-شباط 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

سخر المعلقان جو سبيت وولي ديكسون عبر شبكة “إن بي سي سبورتس” من طريقة تنفيذ النجم المصري محمد صلاح لركلة حرة خلال مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، والتي وصفها مشجعو الفريق بأنها “أسوأ ركلة حرة في التاريخ”.

وجاءت الركلة الحرة قبل تسجيل زميله المجري دومينيك سوبوسلاي هدفًا رائعًا من كرة ثابتة، لكن صلاح سدد الكرة نحو جماهير فريقه في المدرجات، مما أثار ضحك المعلقين، وقال ديكسون، الذي خاض 458 مباراة مع أرسنال ساخرًا: “أعتقد أنني أعرف ما يحاول صلاح فعله هنا”.

وانتقد مشجعو ليفربول أداء صلاح على مواقع التواصل، حيث كتب أحدهم: “ربما تكون هذه أسوأ ركلة حرة في التاريخ”، بينما قال آخر: “سقطت كرة صلاح في حديقة جدتي الخلفية”.

ويظل صلاح يبحث عن هدفه الأول مع ليفربول من ركلة حرة، رغم كونه ثالث أفضل هداف في تاريخ النادي، في حين واصل فريقه مطاردة أرسنال بعد خسارته أمام مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف.