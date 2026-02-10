تقرير دولي يكشف شبكة الإمداد العالمية للحوثيين ... شبكات تهريب عابرة للقارات تغذي ترسانة المليشيا جماهير ليفربول تصف ركلة صلاح بأنها الأسوأ في التاريخ .. موجة ضحك وسخرية كأس الملك يشتعل… برشلونة في مواجهة أتلتيكو وسط ترقب عودة رافينها حيدان في الرياض…لقاء تعاون أمني يمني سعودي يتعزز وسط التحديات الإقليمية مأرب: مؤسسة بران الإعلامية تدشن مبادرة ''وتد'' لتسليط الضوء على الدور الإيجابي للقبيلة اليمنية الخنبشي يعيد تشكيل مفاصل السلطة المحلية في حضرموت بقرارات إدارية جديدة.. تفاصيل عاجل: الأجهزة الأمنية بساحل حضرموت تتوعد المخربين بعقوبات مشددة وتحذر التخريب يقود إلى السجن والتعويض رمضان 2026 الأكثر اعتدالا من حيث عدد ساعات الصيام.. تعرف على الدول الأطول والأقصر صيامًا هذا العام عودة ''دحباش'' وبرنامج جديد بدلاً عن طائر السعيدة.. أبرز برامج ومسلسلات رمضان هذا العام الرئيس: توحيد القوات المسلحة ضامن اساسي لنجاح أي عملية سياسية
سخر المعلقان جو سبيت وولي ديكسون عبر شبكة “إن بي سي سبورتس” من طريقة تنفيذ النجم المصري محمد صلاح لركلة حرة خلال مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، والتي وصفها مشجعو الفريق بأنها “أسوأ ركلة حرة في التاريخ”.
وجاءت الركلة الحرة قبل تسجيل زميله المجري دومينيك سوبوسلاي هدفًا رائعًا من كرة ثابتة، لكن صلاح سدد الكرة نحو جماهير فريقه في المدرجات، مما أثار ضحك المعلقين، وقال ديكسون، الذي خاض 458 مباراة مع أرسنال ساخرًا: “أعتقد أنني أعرف ما يحاول صلاح فعله هنا”.
وانتقد مشجعو ليفربول أداء صلاح على مواقع التواصل، حيث كتب أحدهم: “ربما تكون هذه أسوأ ركلة حرة في التاريخ”، بينما قال آخر: “سقطت كرة صلاح في حديقة جدتي الخلفية”.
ويظل صلاح يبحث عن هدفه الأول مع ليفربول من ركلة حرة، رغم كونه ثالث أفضل هداف في تاريخ النادي، في حين واصل فريقه مطاردة أرسنال بعد خسارته أمام مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف.