كأس الملك يشتعل… برشلونة في مواجهة أتلتيكو وسط ترقب عودة رافينها

تترقب جماهير برشلونة بشغف مصير نجمها البرازيلي رافينها، ومدى جاهزيته للمشاركة في المواجهة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا مساء الخميس المقبل.

يستعد النادي الكتالوني لخوض هذه المعركة الكروية الهامة خارج أرضه، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة. يأتي برشلونة إلى هذه المباراة معززاً بثقته بعد فوزه الأخير بثلاثية نظيفة على ريال مايوركا في منافسات الدوري المحلي.

تأهل برشلونة إلى هذا الدور المتقدم بعد تغلبه على ألباسيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء شهد إقصاء ريال مدريد سابقاً من البطولة على يد نفس الفريق، مما يضفي أهمية مضاعفة على مواجهة الأتلتيكو.

ووفقاً لما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن رافينها يبذل جهداً مضنياً في تدريباته، مصمماً على العودة إلى الملاعب بأسرع وقت ممكن، سواء لخدمة الفريق أمام أتلتيكو مدريد أو في المباراة التالية ضد جيرونا.

يُذكر أن رافينها كان قد غاب عن آخر مباراتين، أمام ألباسيتي ومايوركا، نتيجة تعرضه لإصابة في عضلة الفخذ الأيمن، وهي الإصابة التي أجبرته على مغادرة الملعب بين شوطي لقاء إلتشي لمنع تفاقم الوضع. وقد أعلن النادي سابقاً أن فترة تعافيه المتوقعة تستغرق أسبوعاً واحداً ليعود بعدها للمشاركة بكامل طاقته مع زملائه.