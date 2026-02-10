تقرير دولي يكشف شبكة الإمداد العالمية للحوثيين ... شبكات تهريب عابرة للقارات تغذي ترسانة المليشيا جماهير ليفربول تصف ركلة صلاح بأنها الأسوأ في التاريخ .. موجة ضحك وسخرية كأس الملك يشتعل… برشلونة في مواجهة أتلتيكو وسط ترقب عودة رافينها حيدان في الرياض…لقاء تعاون أمني يمني سعودي يتعزز وسط التحديات الإقليمية مأرب: مؤسسة بران الإعلامية تدشن مبادرة ''وتد'' لتسليط الضوء على الدور الإيجابي للقبيلة اليمنية الخنبشي يعيد تشكيل مفاصل السلطة المحلية في حضرموت بقرارات إدارية جديدة.. تفاصيل عاجل: الأجهزة الأمنية بساحل حضرموت تتوعد المخربين بعقوبات مشددة وتحذر التخريب يقود إلى السجن والتعويض رمضان 2026 الأكثر اعتدالا من حيث عدد ساعات الصيام.. تعرف على الدول الأطول والأقصر صيامًا هذا العام عودة ''دحباش'' وبرنامج جديد بدلاً عن طائر السعيدة.. أبرز برامج ومسلسلات رمضان هذا العام الرئيس: توحيد القوات المسلحة ضامن اساسي لنجاح أي عملية سياسية
تترقب جماهير برشلونة بشغف مصير نجمها البرازيلي رافينها، ومدى جاهزيته للمشاركة في المواجهة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا مساء الخميس المقبل.
يستعد النادي الكتالوني لخوض هذه المعركة الكروية الهامة خارج أرضه، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة. يأتي برشلونة إلى هذه المباراة معززاً بثقته بعد فوزه الأخير بثلاثية نظيفة على ريال مايوركا في منافسات الدوري المحلي.
تأهل برشلونة إلى هذا الدور المتقدم بعد تغلبه على ألباسيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء شهد إقصاء ريال مدريد سابقاً من البطولة على يد نفس الفريق، مما يضفي أهمية مضاعفة على مواجهة الأتلتيكو.
ووفقاً لما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن رافينها يبذل جهداً مضنياً في تدريباته، مصمماً على العودة إلى الملاعب بأسرع وقت ممكن، سواء لخدمة الفريق أمام أتلتيكو مدريد أو في المباراة التالية ضد جيرونا.
يُذكر أن رافينها كان قد غاب عن آخر مباراتين، أمام ألباسيتي ومايوركا، نتيجة تعرضه لإصابة في عضلة الفخذ الأيمن، وهي الإصابة التي أجبرته على مغادرة الملعب بين شوطي لقاء إلتشي لمنع تفاقم الوضع. وقد أعلن النادي سابقاً أن فترة تعافيه المتوقعة تستغرق أسبوعاً واحداً ليعود بعدها للمشاركة بكامل طاقته مع زملائه.