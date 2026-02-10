حيدان في الرياض…لقاء تعاون أمني يمني سعودي يتعزز وسط التحديات الإقليمية

الثلاثاء 10 فبراير-شباط 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

التقى وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم علي حيدان اليوم، بنائب وزير الداخلية المكلّف في المملكة العربية السعودية الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف، وذلك على هامش معرض الدفاع العالمي 2026 المنعقد في العاصمة السعودية الرياض.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز وتطوير التعاون الأمني المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين، في ظل التحديات الأمنية الإقليمية، وتنامي الحاجة إلى تنسيق أوثق في مجالات حفظ الأمن، ومكافحة الجريمة المنظمة، وحماية المنشآت الحيوية.

ويأتي اللقاء في سياق الدعم السعودي المتواصل للقطاع الأمني اليمني، ضمن جهود أوسع لتعزيز الاستقرار، وبناء قدرات مؤسسات إنفاذ القانون، في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليًا، وسط صراع مستمر مع جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

كما تطرق الجانبان إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية، فيما أكد مسؤولون أهمية توسيع مجالات التنسيق الأمني بما يواكب التحولات التقنية والتحديات المستجدة في مجال الأمن الداخلي.

ورافق وزير الداخلية اليمني خلال اللقاء المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء الركن الدكتور فايز غلاب، ووكيل قطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبدالماجد العامري، ونائب مدير عام مكتب وزير الداخلية العقيد الركن صالح باسمير.