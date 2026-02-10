حيدان في الرياض…لقاء تعاون أمني يمني سعودي يتعزز وسط التحديات الإقليمية مأرب: تدشين مبادرة ''وتد'' لتسليط الضوء على الدور الإيجابي للقبيلة اليمنية الخنبشي يعيد تشكيل مفاصل السلطة المحلية في حضرموت بقرارات إدارية جديدة.. تفاصيل عاجل: الأجهزة الأمنية بساحل حضرموت تتوعد المخربين بعقوبات مشددة وتحذر التخريب يقود إلى السجن والتعويض رمضان 2026 الأكثر اعتدالا من حيث عدد ساعات الصيام.. تعرف على الدول الأطول والأقصر صيامًا هذا العام عودة ''دحباش'' وبرنامج جديد بدلاً عن طائر السعيدة.. أبرز برامج ومسلسلات رمضان هذا العام الرئيس: توحيد القوات المسلحة ضامن اساسي لنجاح أي عملية سياسية وزير التعليم العالي يكشف سبب تغيبه عن أداء اليمين الدستورية في الرياض ويؤكد: ''لم يكن لدي علم بقرار تعييني'' العامل الرئيسي لسرطان المعدة وطريقة تشخيصه تصعيد إسرائيلي واسع في الضفة الغربية: تهجير وهدم منازل واعتقال 21 فلسطينيًا بينهم أطفال
التقى وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم علي حيدان اليوم، بنائب وزير الداخلية المكلّف في المملكة العربية السعودية الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف، وذلك على هامش معرض الدفاع العالمي 2026 المنعقد في العاصمة السعودية الرياض.
كما ناقش الجانبان سبل تعزيز وتطوير التعاون الأمني المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين، في ظل التحديات الأمنية الإقليمية، وتنامي الحاجة إلى تنسيق أوثق في مجالات حفظ الأمن، ومكافحة الجريمة المنظمة، وحماية المنشآت الحيوية.
ويأتي اللقاء في سياق الدعم السعودي المتواصل للقطاع الأمني اليمني، ضمن جهود أوسع لتعزيز الاستقرار، وبناء قدرات مؤسسات إنفاذ القانون، في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليًا، وسط صراع مستمر مع جماعة الحوثي المدعومة من إيران.
كما تطرق الجانبان إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية، فيما أكد مسؤولون أهمية توسيع مجالات التنسيق الأمني بما يواكب التحولات التقنية والتحديات المستجدة في مجال الأمن الداخلي.
ورافق وزير الداخلية اليمني خلال اللقاء المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء الركن الدكتور فايز غلاب، ووكيل قطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبدالماجد العامري، ونائب مدير عام مكتب وزير الداخلية العقيد الركن صالح باسمير.