الخنبشي يعيد تشكيل مفاصل السلطة المحلية في حضرموت بقرارات إدارية جديدة.. تفاصيل

أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ محافظة حضرموت سالم أحمد الخنبشي، اليوم سلسلة قرارات إدارية جديدة شملت تعيينات في عدد من المرافق الحيوية والمديريات بالمحافظة، وفقًا لبيان صادر عن السلطة المحلية.
وأوضح البيان أن القرارات جاءت استنادًا إلى القوانين المنظمة للسلطة المحلية والخدمة المدنية ونظام الأجور والمرتبات إضافة إلى اللوائح الخاصة بالتعيين في الوظائف العامة، وبما تقتضيه المصلحة العامة، وفي إطار الصلاحيات القانونية المخولة لمحافظ المحافظة.
وبموجب القرارات، جرى تعيين نبيل عبدالله سالم بن عيفان مديرًا عامًا للهيئة العامة للشؤون البحرية – فرع المكلا، وتكليف عتاب عمر عبدالله العمودي رئيسة للجنة الوطنية للمرأة بساحل حضرموت.
كما شملت القرارات تعيين سعيد حسين سعيد باعمر العمودي مديرًا عامًا لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت، وعماد صلاح محمد المشجري مديرًا عامًا لمكتب وزارة الصناعة والتجارة بالساحل، إلى جانب تعيين سعيد صلاح سعيد باموسى مديرًا عامًا لمكتب وزارة الشؤون القانونية بساحل حضرموت.
وقضت القرارات كذلك بتكليف محمد عوض العبد العامري مديرًا عامًا لمديرية سيئون.
وأشار البيان إلى أن هذه التعيينات تأتي في إطار جهود السلطة المحلية لتعزيز الأداء الإداري وتحسين مستوى الخدمات في المحافظة.