عاجل: الأجهزة الأمنية بساحل حضرموت تتوعد المخربين بعقوبات مشددة وتحذر التخريب يقود إلى السجن والتعويض

الثلاثاء 10 فبراير-شباط 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

قالت الأجهزة الأمنية في ساحل حضرموت، يوم الاثنين، إنها لن تتهاون مع أي محاولات للاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة، مؤكدة أنها ستتعامل بحزم مع أي أعمال تخريب أو تعطيل للمرافق الخدمية.

وأضاف بيان صادر عن الأجهزة الأمنية بساحل حضرموت أن الوحدات الميدانية تلقت أوامر برصد وضبط أي عناصر تحرض أو تشارك في أعمال تخريب، وإحالتهم فورًا إلى الجهات القضائية المختصة، وفقًا لما ينص عليه القانون.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أن القانون الجنائي يفرض عقوبات مشددة على مرتكبي هذه الأفعال، تشمل الحبس والتعويض المالي الكامل عن الأضرار، مشيرة إلى امتلاكها وسائل تقنية وميدانية تمكّنها من تحديد هوية المتورطين وملاحقتهم.

ودعت الأجهزة الأمنية المواطنين إلى التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة أو أعمال تهدد الأمن والاستقرار، مؤكدة أن حماية الممتلكات العامة والخاصة تمثل أولوية قصوى، وأن الأمن والاستقرار يشكلان أساس الحياة الكريمة للمواطنين.

وختم البيان بالتأكيد على استمرار الأجهزة الأمنية في أداء مهامها لحماية الوطن والمواطن، والحفاظ على السكينة العامة.