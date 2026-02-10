حيدان في الرياض…لقاء تعاون أمني يمني سعودي يتعزز وسط التحديات الإقليمية مأرب: تدشين مبادرة ''وتد'' لتسليط الضوء على الدور الإيجابي للقبيلة اليمنية الخنبشي يعيد تشكيل مفاصل السلطة المحلية في حضرموت بقرارات إدارية جديدة.. تفاصيل عاجل: الأجهزة الأمنية بساحل حضرموت تتوعد المخربين بعقوبات مشددة وتحذر التخريب يقود إلى السجن والتعويض رمضان 2026 الأكثر اعتدالا من حيث عدد ساعات الصيام.. تعرف على الدول الأطول والأقصر صيامًا هذا العام عودة ''دحباش'' وبرنامج جديد بدلاً عن طائر السعيدة.. أبرز برامج ومسلسلات رمضان هذا العام الرئيس: توحيد القوات المسلحة ضامن اساسي لنجاح أي عملية سياسية وزير التعليم العالي يكشف سبب تغيبه عن أداء اليمين الدستورية في الرياض ويؤكد: ''لم يكن لدي علم بقرار تعييني'' العامل الرئيسي لسرطان المعدة وطريقة تشخيصه تصعيد إسرائيلي واسع في الضفة الغربية: تهجير وهدم منازل واعتقال 21 فلسطينيًا بينهم أطفال
قالت الأجهزة الأمنية في ساحل حضرموت، يوم الاثنين، إنها لن تتهاون مع أي محاولات للاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة، مؤكدة أنها ستتعامل بحزم مع أي أعمال تخريب أو تعطيل للمرافق الخدمية.
وأضاف بيان صادر عن الأجهزة الأمنية بساحل حضرموت أن الوحدات الميدانية تلقت أوامر برصد وضبط أي عناصر تحرض أو تشارك في أعمال تخريب، وإحالتهم فورًا إلى الجهات القضائية المختصة، وفقًا لما ينص عليه القانون.
وأوضحت الأجهزة الأمنية أن القانون الجنائي يفرض عقوبات مشددة على مرتكبي هذه الأفعال، تشمل الحبس والتعويض المالي الكامل عن الأضرار، مشيرة إلى امتلاكها وسائل تقنية وميدانية تمكّنها من تحديد هوية المتورطين وملاحقتهم.
ودعت الأجهزة الأمنية المواطنين إلى التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة أو أعمال تهدد الأمن والاستقرار، مؤكدة أن حماية الممتلكات العامة والخاصة تمثل أولوية قصوى، وأن الأمن والاستقرار يشكلان أساس الحياة الكريمة للمواطنين.
وختم البيان بالتأكيد على استمرار الأجهزة الأمنية في أداء مهامها لحماية الوطن والمواطن، والحفاظ على السكينة العامة.