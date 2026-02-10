عودة ''دحباش'' وبرنامج جديد بدلاً عن طائر السعيدة.. أبرز برامج ومسلسلات رمضان هذا العام

الثلاثاء 10 فبراير-شباط 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 198

أعلنت قنوات تلفزيونية يمنية، عن باقة متنوعة من البرامج والمسلسلات التي ستقوم بعرضها خلال أيام وليالي شهر رمضان، هذه السنة 1447هـ.

وتسعى كل قناة إلى كسب رضاء أكبر عدد من من المشاهدين، في ظل غزارة انتاج تقتصر بشكل موسمي، في كل عام على شهر رمضان فقط.

يستعرض محرر مأرب برس، تاليًا، قائمة بأبرز البرامج والمسلسلات الرمضانية هذا العام:

هذا العام، يعود الفنان القدير آدم سيف، المشهور بشخصية ''دحباش'' للظهور مجددا، بعد انقطاع طويل، حيث يشارك في العمل الدرامي الكوميدي ''لصوص العمارة'' على شاشة قناة يمن شباب، بمشاركة الثنائي، صلاح الوافي وسالي حمادة.

قناة يمن شباب تعرض أيضًا مسلسل جديد باسم ''مدرسة المشاغلين'' بطولة فهد القرني ومحمد قحطان وعدد من الوجوه الشابه، أبرزهم محمد الأموي.

كما يعود برنامج المسابقات والتحدي ''رحلة حظ'' في موسمه الثامن، ويقدمه الفنان، خالد الجبري على يمن شباب.

وعلى قناة يمن شباب كذلك، سيكون المشاهدين على موعد مع أول عمل درامي تاريخي يمني، يُعرض في رمضان بمشاركة عدد من نجوم الدراما من اليمن وسوريا.

المسلسل اسمه ''ملوك اليمن'' ويتناول في حلقات مقسمة، حياة خمس شخصيات كبيرة في تاريخ اليمن، أبرزها: سيف بن ذي يزن، وأروى بنت أحمد الصليحي، وأبو موسى الأشعري. والمسلسل، بطولة نبيل الآنسي، وأماني الذماري، وحسن الجماعي، من اليمن. ومن سوريا، عامر العلي، وعلي سطوف، وحسام الشاه. كما يشارك عدد من الفنانين الأردنيين منهم، عبدالكريم القواسمي، انور خليل، رانيا فهد، جمال مرعي، أنس القرالة، معتز ابوالغنم، محمد القضاة، منيب القضاة، وقد صور اجزاء من المسلسل في سوريا، وجزء في الأردن.

وتستعد قناة المهرية لعرض مسلسل ''الضايعة'' خلال شهر رمضان، وهو عمل درامي توقعت القناة إن يحقق نجاحا كبيرا، بعد مسلسل ''درة'' الذي عرضته القناة العام الماضي.

وأعلنت الإعلامية ''حنان فازع'' عن برنامج من تقديمها، باسم ''رد فعل'' على شاشة قناة المهرية.

أما قناة السعيدة، فتعرض للعام الثالث تواليًا، مسلسل ''دروب المرجلة3'' إضافة الى مسلسل كوميدي آخر باسم ''الزوجة السابعة''، بطولة الفنان صالح العولقي.

كما تعرض قناة السعيدة برنامج جماهيري جديد بديل عن برنامج ''طائر السعيدة'' الذي كانت تقدمه الإعلامية مايا العبسي، واستمر لعدة سنوات. اسم البرنامج الجديد ''ليالي السعيدة'' تقديم أشواق علي، وعدنان الشرعبي.

قناة سبأ التي دشنت بثها مؤخرا من مأرب، ستعرض مجموعة من الأعمال الرمضانية، أبرزها مسلسل ''عيال صالح'' ومسلسل ''قضاء وقدر'' ، أما قناة اليمن (صنعاء) فأعلنت عن مسلسل جديد من بطولة الفنان القدير نبيل حزام وآخرين، باسم ''عنبر 5''.

وعلى شاشة قناة الجمهورية يعود البرنامج المسابقاتي الجماهيري ''الباب الكبير'' في رمضان، للعام الثاني على التوالي.

ولأول مرة تدخل قناة ''اليمن اليوم'' التي تبث من مصر، السباق الرمضاني بمسلسل جديد تعود فيه الفنانة الوصابي إلى الشاشة.