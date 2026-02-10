الرئيس: توحيد القوات المسلحة ضامن اساسي لنجاح أي عملية سياسية

الثلاثاء 10 فبراير-شباط 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 290

اعتبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي توحيد القوات المسلحة، تحت وزارتي الدفاع والداخلية، ضامن اساسي للأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب، ونجاح أي عملية سياسية.

جاء ذلك لدى استقباله أمس، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، هاميش فالنكوفر، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني.

وتطرق اللقاء الى العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في كافة المجالات، واولويات الدعم البريطاني والدولي المطلوب لتعزيز قدرات الحكومة اليمنية في بناء المؤسسات وفرض الأمن والاستقرار، ومواجهة التهديدات المشتركة ومكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، وحماية الملاحة الدولية.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اللقاء بالمواقف البريطانية المشرفة والثابتة إلى جانب الدول الوطنية في المنطقة، سواء في اليمن أو السودان أو غيرهما، ودعمها الدائم لوحدة الدول ومؤسساتها الشرعية.

كما أعرب عن تقديره لدور المملكة المتحدة داخل مجلس الأمن باعتبارها حامل القلم، و شريكاً مسؤولاً في بناء حلول سياسية واقعية ومستدامة.

وتطرق الرئيس للتحولات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الاخيرة بدعم كريم من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، على صعيد تعزيز حضور الدولة ومؤسساتها وتطبيع الاوضاع وتحسين الخدمات الاساسية، وانتظام دفع الرواتب وتأمين الواردات التجارية، وإنهاء عسكرة المدن وتوحيد القرار الأمني والعسكري.

واوضح الرئيس ان هذه المؤشرات تؤكد أن الحديث عن فراغ أمني بعد إنهاء الترتيبات الموازية، كانت سردية مضللة، ذلك انه لا يمكن بناء سلام دائم في ظل مراكز قرار متعددة.

واكد الرئيس ان اليمن اليوم أقرب إلى التعافي مما كان عليه منذ سنوات، وان الدعم الدولي في هذه اللحظة سيصنع الفارق الاستراتيجي، لافتا الى ان استقرار اليمن مدخل حاسم لاستقرار المنطقة والممرات المائية.