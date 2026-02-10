وزير التعليم العالي يكشف سبب تغيبه عن أداء اليمين الدستورية في الرياض ويؤكد: ''لم يكن لدي علم بقرار تعييني''

الثلاثاء 10 فبراير-شباط 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

أكد الدكتور أمين القدسي، وزير التعليم العالي والبحث العليمي في اليمن أنه مستعد لتأدية اليمين الدستورية عند عودة الحكومة الى اليمن، جاء ذلك في معرض ردع على سبب عدم حضوره إلى الرياض لأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس العليمي.

وقال الوزير القدسي في بيان -اطلع عليه محرر مأرب برس- إن تمسكه بأداء اليمين الدستورية داخل الأراضي اليمنية وأمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور/ رشاد محمد العليمي، لا يحمل بأي حال من الأحوال أي دلالات سياسية أو موقفًا سلبياً تجاه الأشقاء في المملكة العربية السعودية بل يأتي من منطلق دستوري وسيادي ورمزي، يؤكد الاحترام لمؤسسات الدولة اليمنية والحرص على ترسيخ حضورها وهيبتها.

مضيفًا: ''اداء اليمين داخل الاراضي اليمنية يبعث برسالة قوية وواضحة للداخل والخارج بان الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية وقيادتها في الفترة الاخيرة استجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي تكللت بالنجاح وفتحت الباب لكل مؤسسات الدولة للعمل من الداخل وعلى راسها الحكومة''.

واشار إلى إن هذا الأمر سيؤكد للمواطنين مصداقية الحكومة وجديتها في العمل على الخروج بالبلاد من الوضع المزري الحالي ويدفعهم للالتفاف حول الحكومة واسناد جهودها في طي صفحة الماضي والانتقال الى مرحلة جديدة تمارس فيها مؤسسات الدولة مهامها وتفرض هيبتها وحضورها على ارض الواقع الامر الذي يمثل اولويةمشتركة للشرعية وللملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقال : ''لم يكن لدي أي علم مسبق بقرار تعييني في الحكومة قبل إعلان أسماء التشكيلة الحكومية في وسائل الإعلام مساء يوم الجمعة الموافق 6 فبراير، حيث تلقيت الخبر من خلال ما نشرته وسائل الإعلام واتصالات الزملاء والأكاديميين، ولم يسبقه أي تواصل رسمي أو تشاور أو إخطار مسبق''.

وتابع: ''أؤكد تقديري العميق للمملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعبًا، وللدور الكبير الذي قامت وتقوم به في دعم الشرعية اليمنية ومساندة الشعب اليمني في مواجهة الانقلاب الحوثي وكل المشاريع التي تستهدف وحدة اليمن واستقراره وأمنه".

واعتبر الوزير القدسي، إن تكليفه بحقيبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يلقي على كاهله مسؤولية وطنية ، وإن قبوله بها هو استجابة لواجب مهني وأخلاقي تجاه الوطن والطلبة والمؤسسات الأكاديمية، وحرصًا على الإسهام في إصلاح وتطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز جودتها واستقلاليتها وتحسين المخرجات بما يواكب متطلبات الحاضر وتحديات المستقبل.

وأمس الإثنين، أدى رئيس وأعضاء الحكومة اليمين الدستورية في السفارة اليمنية بالرياض أمام الرئيس العليمي، باستثناء القدسي.

في هذا السياق، قال نائب وزير الخارجية مصطفى نعمان، إن وزراء الحكومة الجديدة اضطروا لتأدية اليمين الدستورية أمام الرئيس، في السفارة اليمنية في الرياض؛ لالتزام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بالمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا. ويعقد مؤتمر ميونخ الدولي للأمن في الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجاري.