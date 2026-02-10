كريستيانو رونالدو يحسم معركته مع النصر

الثلاثاء 10 فبراير-شباط 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

أفادت تقارير صحفية بأن أزمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي لكرة القدم، قد انتهت بعد الرضوخ لضغوطه، مشيرة إلى عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

وتمثلت أبرز أسباب احتجاج رونالدو في تأخر صرف مستحقات عدد من العاملين والموظفين داخل النادي، إلى جانب خلافات تتعلق بطريقة إدارة المشهد الكروي بين الأندية الكبرى المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة، وهي الهلال والاتحاد والأهلي والنصر.

وكشفت صحيفة "أبولا" البرتغالية، أن كريستيانو رونالدو عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية مع النصر، في تطور أنهى حالة التوتر التي خيمت على النادي خلال الأيام الماضية.

وأضافت أن ذلك جاء بعدما تم الرضوخ لضغوط النجم البرتغالي، حيث تم صرف جميع الرواتب المتأخرة لموظفي النادي، وهو ما مثل نقطة حاسمة في إنهاء الخلاف وعودة الاستقرار.

وأشارت الصحيفة إلى أن عودة "الدون" إلى المباريات الرسمية ستكون يوم السبت المقبل، عندما يواجه النصر فريق الفتح خارج أرضه ضمن منافسات دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

ورغم عودته للتدريبات، تأكد غياب رونالدو عن مواجهة النصر أمام أركاداغ التركماني، المقررة يوم الأربعاء المقبل، ضمن بطولة دوري أبطال آسيا 2، حيث فضل الجهاز الفني إراحته، مع تجهيزه للعودة الكاملة في الجولة المقبلة من دوري "روشن".

كما كشفت "أبولا" عن تطور إداري آخر في الساعات الماضية، تمثل في استعادة الثنائي البرتغالي جوزيه سيميدو وسيماؤو كوتينيو لصلاحياتهما داخل النادي، بعد أن كانت قد سحبت منهما في نهاية ديسمبر الماضي، وهو ما أعاد دورهما في الملفات الإدارية والرياضية