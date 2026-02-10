صحة المرأة بعد الأربعين- احذري نقص هذا الفيتامين بجسمِك

الثلاثاء 10 فبراير-شباط 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

نقص فيتامين د عند النساء يزداد بشكل ملحوظ بعد بلوغهن سن 40 عامًا، لذلك يجب عليهن الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية به.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، فوائد فيتامين د للنساء بعد سن الأربعين وأبرز الأطعمة الغنية به، وفقًا لموقع "EatingWell".

ما هي فوائد فيتامين د للنساء بعد سن الأربعين؟

يمثل فيتامين د أهمية كبيرة للنساء بعد بلوغهن سن الأربعين، لتعدد الفوائد التي يقدمها لصحتهن في هذه المرحلة العمرية.

ومن أبرز فوائد فيتامين د للنساء بعد سن الأربعين:

-تقوية العظام، وحمايتها من الكسور والهشاشة، عن طريق تحسين عملية امتصاص الكالسيوم بالجسم.

-تقوية الجهاز المناعي.

-دعم وظيفة الغدة الدرقية.-تنظيم مستويات سكر الدم.

ماذا تأكل النساء للحصول على فيتامين د؟

1- السلمون عندما تتناول المرأة حصة من سمك السلمون المطبوخ، يحصل جسدها على ما يقرب من 70% من الجرعة اليومية الموصى بها من فيتامين د.علاوة على ذلك، يحتوي السلمون على عناصر غذائية أخرى تمثل للنساء الأكثر من 40 عامًا أهمية كبيرة، مثل أحماض أوميجا 3 والزنك والمغنيسيوم.

وتساعد هذه العناصر الغذائية على تعزيز صحة القلب ودعم وظائف الدماغ وتقوية الجهاز المناعي.

2- توفويمكن للنساء اللاتي يتبعن النظام النباتي الاعتماد على التوفو، لإمداد أجسادهن بجرعة جيدة من فيتامين د بعد سن الأربعين.ويوفر التوفو للجسم 12% من الجرعة الموصى بها من فيتامين د في اليوم عند تناول 100 جرام منه.ويتميز التوفو بأنه آمن لصحة القلب والأوعية الدموية، لأن محتواه من الدهون المشبعة قليل جدًا.

بحسب الأبحاث، يقل خطر الإصابة بأمراض القلب لدى النساء قبل وبعد انقطاع الطمث عند تناول التوفو بكمية معتدلة.كما تصبح النساء أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي قبل وبعد انقطاع الطمث عند اتباع نظام غذائي غني بمنتجات فول الصويا، بما في ذلك التوفو.ويحتوي التوفو أيضًا على نسبة عالية من البروتين النباتي، تُقدّر بحوالي 10 جرامات لكل حصة.

3- المشرومنقص فيتامين د أقل شيوعًا بين النساء اللاتي يتناولن المشروم البري، لأنه يتعرض لأشعة الشمس أثناء نموه.والجدير بالذكر أن أشعة الشمس أحد المصادر الطبيعية لفيتامين د، لذلك يحتوي المشروم البري على نسبة عالية منه.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي المشروم على الإرغوثيونين، وهو حمض أميني يرتبط نقصه بالجسم بزيادة خطر الإصابة بأمراض التدهور المعرفي، بحسب الأبحاث.

4- سمك موسىتشهد مستويات فيتامين د لدى النساء بعد سن الأربعين توازنًا كبيرًا عند تناول سمك موسى، لأنه يوفر للجسم 15% من الجرعة اليومية الموصى بها لكل حصة.كما تحصل النساء عند تناول سمك موسى على السيلينيوم، الذي يساهم في تقوية الجهاز المناعي وحماية خلايا الجسم من الإجهاد التأكسدي.ومن الأسباب التي تجعل سمك موسى مفيدًا للنساء وهو غناه بفيتامين ب المركب، الذي يساعد على إنتاج الطاقة في الجسم