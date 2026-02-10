مع اقتراب رمضان.. طبيب يحدد إرشادات لمريض الكبد للصيام بأمان

الثلاثاء 10 فبراير-شباط 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

شهر رمضان، يفصلنا عنه 10 أيام فقط، وهو شهر استثنائي خلال العام، إذ يتغير روتين تناول الوجبات والطعام والالتزام، خاصة لدى أصحاب الأمراض المزمنة، فما هي استعدات مرضى الكبد لشهر رمضان؟

يستعرض "الكونسلتو" في سياق التقرير التالي، الإرشادات اللازمة لمريض الكبد، خلال شهر رمضان المبارك.

هل الصيام لمرضى الكبد آمن؟

في التفاصيل، قال الدكتور سيد حماد، أستاذ مساعد التغذية بالمعهد القومي للتغذية، إن مرضى الكبد يمكنهم الصيام بأمان بعد تقييم حالتهم الصحية من قبل الطبيب المعالج.

وأوضح أن الصيام لفترات طويلة قد يؤثر سلبًا على صحة الكبد، خاصة في الحالات المتقدمة، مشددًا على أن الاستشارة الطبية المسبقة ضرورية قبل البدء في الصيام.

وأضاف حماد في فيديو توعوي نشرته وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه قبل رمضان، يجب على مريض الكبد زيارة الطبيب لتحديد ما إذا كان يستطيع الصيام، حيث إن الطبيب هو الوحيد القادر على تقييم قدرة الكبد على تحمل فترات الصيام الطويلة.

مواعيد تناول الطعام خلال رمضان لمريض الكبد

وأشار إلى أهمية الالتزام بالتعليمات الغذائية ومواقيت تناول الطعام خلال الشهر الكريم، موضحًا أن الإفراط في الطعام أو تناول أنواع غير مناسبة قد يضر بالكبد، وقال إن المطلوب ليس الامتناع عن الطعام، ولكن الالتزام بالكميات والمسموح بها للحفاظ على صحة الكبد أثناء الصيام.

وأكد الدكتور حماد، أن مبادرة الرئيس للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الكبد تتيح الكشف والمتابعة والعلاج مجانًا، وهو ما يمكن أن يساعد مرضى الكبد على الصيام بأمان بعد تقييم حالتهم