ألم أعلى البطن بعد الأكل- طبيب يوضح أسبابه

الثلاثاء 10 فبراير-شباط 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

ألم أعلى البطن بعد الأكل من الشكاوى الشائعة التي تدفع كثيرين للقلق، خاصة مع تكرار الألم أو ارتباطه بأنواع معينة من الطعام، ما يثير التساؤل حول أسبابه وما إذا كان يشير إلى مشكلة صحية تحتاج تدخلًا طبيًا.

وفي هذا السياق، يوضح "الكونسلتو" أسباب ألم أعلى البطن بعد الأكل، وفقًا لما ذكره الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي.

ما أسباب ألم أعلى البطن بعد الأكل؟

يشير حتة إلى أن ألم أعلى البطن بعد الأكل قد يكون ناتجًا عن اضطرابات بسيطة في الجهاز الهضمي، وقد يكون أحيانًا علامة على مشكلات تحتاج متابعة، موضحًا أن أبرز الأسباب تشمل:

1- عسر الهضميحدث نتيجة الإفراط في تناول الطعام أو تناول أطعمة دهنية وحارة، ويؤدي إلى شعور بالامتلاء وألم أعلى البطن بعد الأكل مباشرة.

2- ارتجاع المريءقد يسبب ألمًا أو حرقة أعلى البطن مع إحساس بالحموضة، خاصة بعد الوجبات الثقيلة أو عند الاستلقاء بعد الأكل.

3-التهاب المعدةالتهابات بطانة المعدة قد تؤدي إلى ألم أعلى البطن، يزداد بعد الأكل، وقد يكون مصحوبًا بغثيان أو انتفاخ.

4-مشاكل المرارةيوضح استشاري الصحة العامة أن حصوات المرارة أو التهاباتها تسبب ألمًا في أعلى البطن، غالبًا بعد تناول الأطعمة الدسمة، وقد يمتد الألم إلى الكتف الأيمن أو الظهر.

5-قرحة المعدة أو الاثني عشرتسبب ألمًا حارقًا أعلى البطن، وقد يزداد أو يتحسن بعد الأكل حسب موقع القرحة.

متى يكون ألم أعلى البطن بعد الأكل مقلقًا؟

يشدد حتة على ضرورة مراجعة الطبيب إذا كان ألم أعلى البطن بعد الأكل مصحوبًا بأي من الأعراض التالية:

ألم شديد أو مستمر.

قيء متكرر أو وجود دم.

فقدان وزن غير مبرر.صعوبة في البلع.

اصفرار الجلد أو العينين.

ويؤكد أن التشخيص المبكر لأسباب ألم أعلى البطن بعد الأكل يساعد على تجنب مضاعفات خطيرة، مشددًا على أهمية تعديل نمط الحياة، والابتعاد عن الأطعمة الدسمة، وتناول الوجبات بشكل منتظم، مع استشارة الطبيب عند استمرار الأعراض