أدوية قد توقف القلب- طبيب يوضح المخاطر

الثلاثاء 10 فبراير-شباط 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 164

هناك بعض الأدوية التي قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على نشاط القلب، ما يجعل استخدامها دون إشراف طبي دقيق خطيرًا للغاية.

وفي هذا السياق، يوضح "الكونسلتو" أضرار أدوية توقف القلب وفقًا لما ذكره الدكتور شريف حسين، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية.

هل جميع أدوية القلب يجب الحذر منها؟

يشير حسين إلى أن ليس كل أدوية القلب تسبب توقف العضلة القلبية، لكن هناك بعض الأدوية التي إذا تم استخدامها بشكل خاطئ أو دون متابعة طبية قد تؤدي إلى اضطرابات خطيرة في ضربات القلب، أو انخفاض ضغط الدم الشديد، وقد تصل في حالات نادرة إلى توقف القلب.

أهم أدوية يجب الحذر منهايوضح استشاري القلب أن بعض أدوية علاج اضطرابات ضربات القلب أو أدوية الضغط العالية قد تكون خطيرة إذا استخدمت بطريقة خاطئة، ومنها:

1-أدوية مضادات عدم انتظام ضربات القلب (Antiarrhythmics) مثل أميودارون وبروكايناميد.

2-أدوية حاصرات بيتا قوية، خصوصًا عند استخدامها بجرعات عالية أو مع أمراض معينة.

3- أدوية مدرات البول بشكل مفرط، التي قد تسبب اختلال الإلكتروليتات، ما يؤدي إلى اضطرابات قلبية.

4- بعض أدوية المسكنات أو مضادات الاكتئاب التي تؤثر على كهرباء القلب.

متى يكون الخطر الأكبر؟

يشدد الدكتور حسين على أن الخطر يزداد في الحالات التالية:

عند تناول جرعات عالية دون إشراف طبي.

وجود مشاكل قلبية سابقة أو ضعف في عضلة القلب.

اختلال مستويات البوتاسيوم أو المغنيسيوم في الدم.

تداخل الأدوية مع بعضها البعض دون تقييم طبي.

نصائح لتقليل خطر توقف القلب يوضح استشاري أمراض القلب أن أفضل طريقة للوقاية هي:

عدم تناول أي دواء للقلب إلا بوصفة طبيب متخصص.

متابعة ضغط الدم ونبض القلب بشكل دوري.

إجراء فحوصات الدم لمراقبة الإلكتروليتات والكهرباء القلبية.

إبلاغ الطبيب فورًا عن أي دوار مفاجئ أو خفقان أو ألم في الصدر.

ويؤكد الدكتور شريف حسين أن الوعي بالمخاطر ومتابعة الطبيب بشكل منتظم هما العاملان الرئيسيان لتجنب مضاعفات أدوية القلب الخطيرة، بما في ذلك خطر توقف القلب المفاجئ