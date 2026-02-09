عاجل: قناة بلقيس الفضائية تعلن عودة برامجها وتحدد مكان ونوعية العودة الجديدة  

الإثنين 09 فبراير-شباط 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

نشرت قناة بلقيس الفضائية إعلانًا مصورًا على منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، في أول ظهور إعلامي لها منذ إعلان توقفها عن البث في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2025, مذيلا بعيارة تابعونا على منصاتنا الرقمية.

وتضمن الإعلان، الذي بلغت مدته نحو 30 ثانية، دعوة للمتابعين إلى متابعة منصات القناة الرقمية، مرفقًا بعبارة مقتضبة جاء فيها «بلقيس صوت اليمنيين»، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الخطوة المقبلة.

ولم توضح القناة ما إذا كان الإعلان يمهد لعودة كاملة إلى البث التلفزيوني، أم يقتصر على استئناف النشاط عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما ورد في بيان توقفها السابق.

وتوقفت قناة بلقيس الفضائية عن البث منذ 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، لمدة تقارب شهرين و12 يومًا، قبل أن تعاود الظهور عبر إعلان مصوّر على منصاتها الرقمية.

وأعلنت القناة نهاية نوفمبر الماضي توقف بثها لأسباب قاهرة، وأعلنت وقتها أنها ستعاود البث في ظروف أفضل، وستعمل عبر منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي.