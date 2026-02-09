خطط عسكرية لإعادة ترتيب وتموضع قوات المنطقة الأولى والثانية بحضرموت عاجل: قناة بلقيس الفضائية تعلن عودة برامجها وتحدد مكان ونوعية العودة الجديدة جمعية مرضى الثلاسيميا والدم الوراثي في اليمن تحذر من كارثة صحية مع نفاد الأدوية والمستلزمات اللازمة ''بلاغ'' توتر سريع بين مبابي وماستانتونو يثير الجدل في ختام مباراة ريال مدريد البنك المركزي يوجّه البنوك التجارية في عدن لشراء العملات الأجنبية لاحتواء أزمة السيولة خلال لقائه الحكومة الجديدة.. العليمي يشدد على توحيد القرار الأمني والعسكري لمواجهة التحديات ويؤكد أن تعزيز الأمن وسيادة القانون هو المدخل لاستعادة الدولة لماذا تغيب أحد الوزراء عن أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس العليمي اليوم؟ عاجل: في أول لقاء مع الحكومة الجديدة.. العليمي يرسم ملامح المعركة الاقتصادية ويحدد المهام والخطط القادمة سالم الخنبشي: يدعو إلى إعادة دمج وتموضع القوات المسلحة تحت مظلة موحدة لتعزيز الأمن والاستقرار خلال لقائه بعدد من القيادات العسكرية: اللواء سلطان العرادة يدعو لرفع جاهزية القوات المسلحة لمواجهة التحديات الراهنة ى
نشرت قناة بلقيس الفضائية إعلانًا مصورًا على منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، في أول ظهور إعلامي لها منذ إعلان توقفها عن البث في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2025, مذيلا بعيارة تابعونا على منصاتنا الرقمية.
وتضمن الإعلان، الذي بلغت مدته نحو 30 ثانية، دعوة للمتابعين إلى متابعة منصات القناة الرقمية، مرفقًا بعبارة مقتضبة جاء فيها «بلقيس صوت اليمنيين»، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الخطوة المقبلة.
ولم توضح القناة ما إذا كان الإعلان يمهد لعودة كاملة إلى البث التلفزيوني، أم يقتصر على استئناف النشاط عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما ورد في بيان توقفها السابق.
وتوقفت قناة بلقيس الفضائية عن البث منذ 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، لمدة تقارب شهرين و12 يومًا، قبل أن تعاود الظهور عبر إعلان مصوّر على منصاتها الرقمية.
وأعلنت القناة نهاية نوفمبر الماضي توقف بثها لأسباب قاهرة، وأعلنت وقتها أنها ستعاود البث في ظروف أفضل، وستعمل عبر منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي.