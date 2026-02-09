جمعية مرضى الثلاسيميا والدم الوراثي في اليمن تحذر من كارثة صحية مع نفاد الأدوية والمستلزمات اللازمة ''بلاغ''

الإثنين 09 فبراير-شباط 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص

أعلنت الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا والدم الوراثي، نفاد الأدوية الأساسية من المراكز العلاجية، مما يهدد حياة الآلاف من المرضى المصابين.

وقالت الجمعية في بلاغ وصل مأرب برس اليوم الثلاثاء: ''إن الجمعية إذ تدق ناقوس الخطر، تؤكد أن استمرار هذا الانقطاع ينذر بكارثة صحية وإنسانية حقيقية، وتدعو إلى تدخل عاجل وفوري من الجهات الحكومية المختصة، والمنظمات الدولية والإنسانية، والقطاع الخاص؛ لتوفير الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية بشكل عاجل ومستدام''.

واوضحت بأن المرضى يعتمدون على أدوية إزالة الحديد، ونقل الدم المنتظم، والمحاليل والمستلزمات الطبية والفحوصات الدورية للحفاظ على استقرار حالتهم الصحية ومنع حدوث مضاعفات خطيرة، وقد يؤدي انقطاع هذه الأدوية إلى تعطل برامج العلاج وتأجيل الجرعات اللازمة، ويعرّض المرضى لانتكاسات كبيرة، ويضاعف معاناة أسرهم نفسيًا وماديًا.

الجمعية ناشدت وسائل الإعلام وكافة الفاعلين في المجتمع تسليط الضوء على هذه القضية الإنسانية الهامة، والمساهمة في دعم جهود توفير العلاج والرعاية الصحية اللازمة، فأدويتهم ليست خيارًا مؤجلًا، بل ضرورة حياتية لا تحتمل التأخير.

واضافت: ''إننا في الجمعية نؤكد أن حق المرضى في العلاج حق إنساني أصيل، وأن إنقاذ حياتهم مسؤولية مشتركة تستوجب تضافر الجهود وتكاتف الجميع''.