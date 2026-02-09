توتر سريع بين مبابي وماستانتونو يثير الجدل في ختام مباراة ريال مدريد

الإثنين 09 فبراير-شباط 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أثارت لقطة عابرة في الثواني الأخيرة من مواجهة ريال مدريد وفالنسيا، مشاعر استياء واضحة على وجه النجم كيليان مبابي، مسلطة الضوء على توتر عابر بينه وبين أحد زملائه في الفريق في ختام لقاءات الدوري الإسباني.

جاء هذا الموقف المثير للجدل في الدقائق الأخيرة من المباراة التي احتضنها ملعب "ميستايا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لموسم 2025/26. ورغم أن المباراة انتهت بانتصار مستحق لريال مدريد بهدفين نظيفين سجلهما ألفارو كاريراس وكيليان مبابي نفسه، ليحافظ الفريق على موقعه في المركز الثاني برصيد 57 نقطة، إلا أن الأجواء لم تخلُ من بعض الدراما الداخلية.

ووفقًا لما رصدته وسائل الإعلام الإسبانية، وتحديداً صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فقد ظهر مبابي متضايقاً بشدة في الدقيقة 94. حيث انتشر مقطع فيديو يوثق اللحظة التي قام فيها زميله، فرانكو ماستانتونو، بالتسديد من الجهة اليمنى بدلاً من تمرير الكرة الحاسمة إلى مبابي.

كان مبابي يتمركز في موقع أفضل نسبياً قرب حافة منطقة الجزاء، وبدت حركات يديه الغاضبة تعبر عن خيبة أمل واضحة تجاه قرار ماستانتونو بالتسديد خارج المرمى، مما يشير إلى رغبة النجم الفرنسي في الحصول على الكرة وإنهاء الهجمة بنفسه.

هذا التفاعل السريع يذكرنا بأن حتى في خضم الانتصارات، تبقى اللحظات الفردية والقرارات التكتيكية في الملعب قادرة على إثارة ردود فعل إنسانية وعاطفية قوية بين النجوم المتنافسين على أرضية الميدان.