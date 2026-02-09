البنك المركزي يوجّه البنوك التجارية في عدن لشراء العملات الأجنبية لاحتواء أزمة السيولة

الإثنين 09 فبراير-شباط 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 258

أعلنت أربعة بنوك تجارية في عدن بدء شراء العملات الأجنبية من المواطنين بتوجيهات مباشرة من البنك المركزي اليمني، بهدف احتواء أزمة السيولة وإعادة تنشيط القطاع المصرفي.

البنوك التي بدأت التنفيذ هي: بنك القطيبي، وبنك البسيري، وبنك عدن الإسلامي، وبنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك). وقد باشرت هذه البنوك استقبال المواطنين لبيع العملات وفق ضوابط محددة أقرها البنك المركزي.

حددت البنوك سقف الشراء اليومي بـ 10 آلاف ريال سعودي لكل فرد. يتم احتساب سعر الصرف وفق السعر الرسمي المعتمد من البنك المركزي، وهو 425 ريالاً يمنياً مقابل الريال السعودي الواحد، وذلك لضبط السوق ومنع المضاربات.

تأتي هذه الإجراءات بعد فترة من الاضطراب وشح السيولة المحلية، حيث توقفت بعض البنوك وشركات الصرافة عن الشراء أو اكتفت بكميات محدودة جداً يومياً، مما زاد من الركود في حركة التداول النقدي.

كما يُتوقع أن يشجع هذا الإجراء التجار ومؤسسات الصرافة على ضخ العملة الوطنية المحتجزة لديهم.

يأمل المختصون أن تؤدي هذه الخطوة إلى استقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، شريطة استمرار الإجراءات بانتظام وترافقها مع سياسات نقدية داعمة.