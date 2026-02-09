خطط عسكرية لإعادة ترتيب وتموضع قوات المنطقة الأولى والثانية بحضرموت عاجل: قناة بلقيس الفضائية تعلن عودة برامجها وتحدد مكان ونوعية العودة الجديدة جمعية مرضى الثلاسيميا والدم الوراثي في اليمن تحذر من كارثة صحية مع نفاد الأدوية والمستلزمات اللازمة ''بلاغ'' توتر سريع بين مبابي وماستانتونو يثير الجدل في ختام مباراة ريال مدريد البنك المركزي يوجّه البنوك التجارية في عدن لشراء العملات الأجنبية لاحتواء أزمة السيولة خلال لقائه الحكومة الجديدة.. العليمي يشدد على توحيد القرار الأمني والعسكري لمواجهة التحديات ويؤكد أن تعزيز الأمن وسيادة القانون هو المدخل لاستعادة الدولة لماذا تغيب أحد الوزراء عن أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس العليمي اليوم؟ عاجل: في أول لقاء مع الحكومة الجديدة.. العليمي يرسم ملامح المعركة الاقتصادية ويحدد المهام والخطط القادمة سالم الخنبشي: يدعو إلى إعادة دمج وتموضع القوات المسلحة تحت مظلة موحدة لتعزيز الأمن والاستقرار خلال لقائه بعدد من القيادات العسكرية: اللواء سلطان العرادة يدعو لرفع جاهزية القوات المسلحة لمواجهة التحديات الراهنة ى
أعلنت أربعة بنوك تجارية في عدن بدء شراء العملات الأجنبية من المواطنين بتوجيهات مباشرة من البنك المركزي اليمني، بهدف احتواء أزمة السيولة وإعادة تنشيط القطاع المصرفي.
البنوك التي بدأت التنفيذ هي: بنك القطيبي، وبنك البسيري، وبنك عدن الإسلامي، وبنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك). وقد باشرت هذه البنوك استقبال المواطنين لبيع العملات وفق ضوابط محددة أقرها البنك المركزي.
حددت البنوك سقف الشراء اليومي بـ 10 آلاف ريال سعودي لكل فرد. يتم احتساب سعر الصرف وفق السعر الرسمي المعتمد من البنك المركزي، وهو 425 ريالاً يمنياً مقابل الريال السعودي الواحد، وذلك لضبط السوق ومنع المضاربات.
تأتي هذه الإجراءات بعد فترة من الاضطراب وشح السيولة المحلية، حيث توقفت بعض البنوك وشركات الصرافة عن الشراء أو اكتفت بكميات محدودة جداً يومياً، مما زاد من الركود في حركة التداول النقدي.
كما يُتوقع أن يشجع هذا الإجراء التجار ومؤسسات الصرافة على ضخ العملة الوطنية المحتجزة لديهم.
يأمل المختصون أن تؤدي هذه الخطوة إلى استقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، شريطة استمرار الإجراءات بانتظام وترافقها مع سياسات نقدية داعمة.