لماذا تغيب أحد الوزراء عن أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس العليمي اليوم؟

تغيب الدكتور أمين نعمان محمد القدسي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن مراسم أداء اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي، والتي أُقيمت في السفارة اليمنية بالعاصمة السعودية الرياض.
وقال الصحفي فارس الحميري ، إن الوزير القدسي أوضح له أنه يتواجد حاليًا في محافظة تعز ولديه التزامات، دون مزيد من التفاصيل.
وأدى اليمين الدستورية أمام الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الإثنين، في السفارة اليمنية بالرياض، الدكتور شائع محسن الزنداني بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين. كما أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس أعضاء الحكومة، باستثناء القدسي.