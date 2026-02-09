سالم الخنبشي: يدعو إلى إعادة دمج وتموضع القوات المسلحة تحت مظلة موحدة لتعزيز الأمن والاستقرار

الإثنين 09 فبراير-شباط 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ محافظة حضرموت سالم الخنبشي، أهمية إعادة دمج القوات المسلحة وإعادة تموضعها وفق توجهات الدولة، وتحت مظلة عسكرية موحدة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، ومواجهة مختلف التحديات الأمنية والعسكرية، وتأمين المواقع والمنشآت في المحافظات المحررة.

وأشاد الخنبشي، خلال لقائه اليوم رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، بالدور الوطني الذي تضطلع به القوات المسلحة، وبجهود توحيد العمل العسكري في سبيل استكمال تحرير العاصمة صنعاء من مليشيات الحوثي الإرهابية.

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي أهمية مواصلة الجهود لإعادة بناء القوات المسلحة على أسس وطنية ومهنية، تضمن رفع مستوى الجاهزية والكفاءة القتالية، وتعزيز الانضباط المؤسسي داخل الوحدات العسكرية.

وشدد على ضرورة تكثيف التنسيق بين القيادات العسكرية، بما يحقق التكامل في الأداء الميداني، ويعزز قدرة القوات المسلحة على تنفيذ مهامها في مواجهة التحديات الراهنة.

وحضر اللقاء قائد المنطقة العسكرية الثامنة قائد محور الضالع اللواء الركن هادي العولقي، وقائد محور الغيضة اللواء الركن سالم كده، وقائد اللواء 19 بيحان العميد الركن عبدالله الفرجي.

من جانبه، قدّم رئيس هيئة الأركان العامة إحاطة شاملة حول مستجدات الأوضاع العسكرية في مختلف المحاور والوحدات التابعة لوزارة الدفاع، مستعرضًا خطط إعادة تموضع القوات العسكرية، وإعادة ترتيب المنطقة العسكرية الأولى والثانية في محافظة حضرموت، بما يعزز كفاءة الأداء العسكري والأمني.