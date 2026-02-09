خلال لقائه بعدد من القيادات العسكرية: اللواء سلطان العرادة يدعو لرفع جاهزية القوات المسلحة لمواجهة التحديات الراهنة ى

الإثنين 09 فبراير-شباط 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي، سلطان العرادة، إلى رفع مستوى اليقظة ومواكبة التطورات العسكرية المتسارعة، بما يسهم في تعزيز قدرات القوات المسلحة ورفع جاهزيتها القتالية، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل بروح وطنية عالية، وتعزيز التنسيق بين مختلف المناطق والمحاور والوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية.

وشدد العرادة على ضرورة توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين القيادات الميدانية والأمنية، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء الميداني، وقدرة القوات المسلحة على مواجهة التحديات الراهنة وحماية الأمن والاستقرار.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، وعددًا من القيادات العسكرية المشاركة في معرض الدفاع العالمي 2026، المنعقد في العاصمة السعودية الرياض.

وخلال اللقاء، الذي حضره عدد من القادة العسكريين، استمع العرادة إلى شرح حول طبيعة المشاركة اليمنية في المعرض، وما يتيحه من فرص للاطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات المتطورة في مجال الصناعات العسكرية، والتعرف على التحولات المتسارعة في تقنيات الدفاع والأمن، إلى جانب تبادل الخبرات مع قيادات وخبراء عسكريين من مختلف دول العالم.

وناقش اللقاء أوضاع الوحدات العسكرية ومستوى إنجاز مهامها الميدانية، إضافة إلى استعراض أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجهها، وسبل معالجتها بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية القتالية وتعزيز كفاءة القوات المسلحة.

وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي بالأداء البطولي لأبطال القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات، مثمنًا تضحياتهم وصمودهم في مواجهة مليشيات الحوثي، ومشيرًا إلى أن النجاحات الميدانية المحققة تعكس مستوى الانضباط والجاهزية والروح القتالية العالية.

كما أكد العرادة أهمية المشاركة في معرض الدفاع العالمي 2026، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية، لما يمثله من فرصة لإبراز قدرات القوات المسلحة اليمنية، وتعزيز حضورها في المحافل العسكرية الإقليمية والدولية، والاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة في مجال الصناعات الدفاعية.

وثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي الدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم القوات المسلحة اليمنية، إلى جانب جهودها الإنسانية والتنموية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار ودعم مسار التعافي في اليمن.