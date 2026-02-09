لقاء اللواء سلطان العرادة برئيس هيئة الأركان وعدد من القيادات العسكرية

الإثنين 09 فبراير-شباط 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

ناقش لقاء عسكري، أوضاع الوحدات العسكرية ومستوى إنجار مهامها الميدانية، واستعراض أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه الوحدات العسكرية وسبل معالجتها، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية القتالية وتعزيز كفاءة القوات المسلحة.

وفي التفاصيل، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي، سلطان العرادة، اليوم، رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، وعددًا من القيادات العسكرية المشاركة في معرض الدفاع العالمي 2026، المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض.

وخلال اللقاء، الذي حضره قائد المنطقة العسكرية الثامنة قائد جبهة الضالع اللواء الركن هادي العولقي، وقائد محور الغيضة اللواء سالم بن كده، وقائد اللواء 19 بيحان العميد الركن عبدالله الفرجي، استمع العرادة إلى شرح موجز حول طبيعة المشاركة اليمنية في المعرض، وما يتيحه من فرص للالتقاء بالقادة العسكريين والخبراء المتخصصين من مختلف دول العالم، والاطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات المتطورة في مجال الصناعات العسكرية، والتعرف على التحولات المتسارعة في تقنيات الدفاع والأمن.

وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي بالأداء البطولي لأبطال القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات والميادين، مثمنًا صمودهم وثباتهم في مواجهة مليشيات الحوثي الإرهابية، وما قدموه من تضحيات جسيمة في سبيل الدفاع عن الوطن وتعزيز الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن النجاحات الميدانية المحققة تعكس مستوى الانضباط والجاهزية والروح القتالية العالية.

وأكد العرادة أهمية مواصلة العمل بروح وطنية عالية، وتعزيز التنسيق بين مختلف المناطق والمحاور والوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية، مشددًا على ضرورة رفع مستوى اليقظة ومواكبة التطورات العسكرية بما يسهم في تعزيز قدرات القوات المسلحة.

كما نوه عضو مجلس القيادة، إلى أهمية المشاركة في معرض الدفاع العالمي 2026 الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض لإبراز قدرات القوات المسلحة اليمنية، وتعزيز حضورها في المحافل العسكرية الإقليمية والدولية، والاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة في مجال الصناعات الدفاعية.

وثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي، سلطان العرادة، الدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم القوات المسلحة اليمنية، إلى جانب جهودها الإنسانية والتنموية في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار ودعم مسار التعافي في اليمن.