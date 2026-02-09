رئيس مؤسسة الشموع يتحدث عن ضغوط سياسية مقابل وقف انتقاد الإمارات والانتقالي .. الضغوط لم تأتِ من خصوم الشرعية بل من قياداتها.. عاجل لقاء اللواء سلطان العرادة برئيس هيئة الأركان وعدد من القيادات العسكرية الأكاديمية العربية تمنح الباحث عارف الطالبي الماجستير في الإدارة والقيادة مبعوث الأمم المتحدة يرحب بتشكيل الحكومة اليمنية وعودة النساء رئيس وأعضاء الحكومة يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس العليمي الاحتلال يعلن اغتيال 4 مقاومين خرجوا من نفق شرق رفح.. تفاصيل لم يتبق سوى 30 شهرا.. تحذير مرعب من إيلون ماسك توغل وخطف وغارات.. قوة إسرائيلية تختطف مسؤولًا بـ الجماعة الإسلامية وتستهدف مركبة جنوب لبنان شهيد برصاص الاحتلال في مدينة غزة وسط قصف مدفعي عنيف الذهب والفضة يواصلان مكاسبهما في المعاملات الفورية
نال الباحث عارف العجي الطالبي درجة الماجستير من الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، عن رسالته الموسومة بـ «أثر القيادة الإبداعية في تحقيق التميز الإداري – دراسة ميدانية على موظفي جامعة إقليم سبأ».
وتألفت لجنة المناقشة والحكم من:
وهدفت الرسالة إلى إبراز دور القيادة الإبداعية في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي، وقياس أثرها في تحقيق التميز الإداري، إضافةً إلى تقديم تصور علمي يساعد القيادات الجامعية على تبني أساليب قيادية مبتكرة تسهم في رفع مستوى الرضا الوظيفي وتحسين جودة المخرجات الإدارية.
وأكدت اللجنة أن الدراسة تمثل إضافة نوعية إلى المكتبة الأكاديمية في مجال الإدارة والقيادة، لما تضمنته من أدوات بحثية دقيقة وتوصيات عملية قابلة للتطبيق، معبّرةً عن مستوى الباحث العلمي ومنهجيته الرصينة القادرة على الربط بين الجانب النظري والتطبيقي.
كما أشادت لجنة الحكم بالجهد الذي بذله الباحث، وبما تضمنته الرسالة من معالجة علمية محكمة ونتائج واقعية تسهم في تطوير الأداء الإداري وتعزيز مفاهيم القيادة الحديثة.
وقد حضر المناقشة عدد من أساتذة الأكاديمية، إلى جانب نخبة من زملاء وأصدقاء الباحث الذين شاركوه الاحتفاء بهذا الإنجاز العلمي.