الأكاديمية العربية تمنح الباحث عارف الطالبي الماجستير في الإدارة والقيادة

الإثنين 09 فبراير-شباط 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - عبدالله العطار – خاص

عدد القراءات 174

نال الباحث عارف العجي الطالبي درجة الماجستير من الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، عن رسالته الموسومة بـ «أثر القيادة الإبداعية في تحقيق التميز الإداري – دراسة ميدانية على موظفي جامعة إقليم سبأ».

وتألفت لجنة المناقشة والحكم من:

الدكتور ماجد الكبودي، مشرفًا ورئيسًا للجنة،

الدكتور عمر الشامي، عضوًا ومناقشًا داخليًا،

الدكتور شوقي المخلافي، عضوًا ومناقشًا خارجيًا.

وهدفت الرسالة إلى إبراز دور القيادة الإبداعية في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي، وقياس أثرها في تحقيق التميز الإداري، إضافةً إلى تقديم تصور علمي يساعد القيادات الجامعية على تبني أساليب قيادية مبتكرة تسهم في رفع مستوى الرضا الوظيفي وتحسين جودة المخرجات الإدارية.

وأكدت اللجنة أن الدراسة تمثل إضافة نوعية إلى المكتبة الأكاديمية في مجال الإدارة والقيادة، لما تضمنته من أدوات بحثية دقيقة وتوصيات عملية قابلة للتطبيق، معبّرةً عن مستوى الباحث العلمي ومنهجيته الرصينة القادرة على الربط بين الجانب النظري والتطبيقي.

كما أشادت لجنة الحكم بالجهد الذي بذله الباحث، وبما تضمنته الرسالة من معالجة علمية محكمة ونتائج واقعية تسهم في تطوير الأداء الإداري وتعزيز مفاهيم القيادة الحديثة.

وقد حضر المناقشة عدد من أساتذة الأكاديمية، إلى جانب نخبة من زملاء وأصدقاء الباحث الذين شاركوه الاحتفاء بهذا الإنجاز العلمي.