مبعوث الأمم المتحدة يرحب بتشكيل الحكومة اليمنية وعودة النساء

الإثنين 09 فبراير-شباط 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 121

رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني.

واشار في بيان اليوم الإثنين، إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

وفي هذا السياق، يرحب المبعوث الخاص أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء، باعتبارها خطوة هامة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار التمثيلية.

وقال المبعوث الأممي: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

واضاف البيان: ''سيواصل المبعوث الأممي انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد''.