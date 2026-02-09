مبعوث الأمم المتحدة يرحب بتشكيل الحكومة اليمنية وعودة النساء رئيس وأعضاء الحكومة يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس العليمي الاحتلال يعلن اغتيال 4 مقاومين خرجوا من نفق شرق رفح.. تفاصيل لم يتبق سوى 30 شهرا.. تحذير مرعب من إيلون ماسك توغل وخطف وغارات.. قوة إسرائيلية تختطف مسؤولًا بـ الجماعة الإسلامية وتستهدف مركبة جنوب لبنان شهيد برصاص الاحتلال في مدينة غزة وسط قصف مدفعي عنيف الذهب والفضة يواصلان مكاسبهما في المعاملات الفورية إيلون ماسك يعلن خطة لبناء مدينتين على القمر والمريخ ألم القلب والرئة- كيف تفرق بينهما؟ طبيب يوضح صداع ارتفاع السكر.. أين يتركز في الرأس ومتى يصبح خطرًا؟
رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني.
واشار في بيان اليوم الإثنين، إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.
وفي هذا السياق، يرحب المبعوث الخاص أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء، باعتبارها خطوة هامة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار التمثيلية.
وقال المبعوث الأممي: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».
واضاف البيان: ''سيواصل المبعوث الأممي انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد''.