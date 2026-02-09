رئيس وأعضاء الحكومة يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس العليمي

الإثنين 09 فبراير-شباط 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- الرياض

أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الإثنين، في السفارة اليمنية بالرياض، الدكتور شائع محسن الزنداني بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين. كما أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس أعضاء الحكومة وهم:

- معمر مطهر محمد الإرياني بمناسبة تعيينه وزيراً للإعلام.

- المهندس بدر محمد مبارك باسلمة بمناسبة تعيينه وزيراً للإدارة المحلية.

- نايف صالح عبدالقادر البكري بمناسبة تعيينه وزيراً للشباب والرياضة.

- سالم عبدالله عيسى السقطري بمناسبة تعيينه وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية.

- اللواء إبراهيم علي أحمد حيدان بمناسبة تعيينه وزيراً للداخلية.

- توفيق عبدالواحد علي الشرجبي بمناسبة تعيينه وزيراً للمياه والبيئة.

- محمد محمد حزام الأشول بمناسبة تعيينه وزيراً للصناعة والتجارة.

- الدكتور قاسم محمد قاسم بحيبح بمناسبة تعيينه وزيراً للصحة العامة والسكان.

- القاضي بدر عبده أحمد العارضة بمناسبة تعيينه وزيراً للعدل.

- الدكتور أنور محمد علي كلشات المهري بمناسبة تعيينه وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني.

- اللواء الركن طاهر علي عيضة العقيلي بمناسبة تعيينه وزيراً للدفاع.

- مطيع أحمد قاسم دماج بمناسبة تعيينه وزيراً للثقافة والسياحة.

- المهندس عدنان محمد عمر الكاف بمناسبة تعيينه وزيراً للكهرباء والطاقة.

- مروان فرج سعيد بن غانم بمناسبة تعيينه وزيراً للمالية.

- الدكتورة أفراح عبدالعزيز الزوبة بمناسبة تعيينها وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي.

- سالم أبوبكر محمد ثابت العولقي بمناسبة تعيينه وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات.

- القاضي إشراق فضل المقطري بمناسبة تعيينها وزيراً للشؤون القانونية.

- الدكتور عادل عبدالمجيد علوي العبادي بمناسبة تعيينه وزيراً للتربية والتعليم.

- الدكتور شادي صالح باصرة بمناسبة تعيينه وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.

- الدكتور محمد عبدالله علي بامقاء بمناسبة تعيينه وزيراً للنفط والمعادن.

- محسن علي حيدرة قاسم العمري بمناسبة تعيينه وزيراً للنقل.

- المهندس حسين عوض سعيد العقربي بمناسبة تعيينه وزيراً للأشغال العامة والطرق.

- مختار عمر صالح اليافعي بمناسبة تعيينه وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل.

- مشدل محمد عمر أحمد بمناسبة تعيينه وزيراً لحقوق الإنسان.

- الشيخ تركي عبدالله علي الوادعي بمناسبة تعيينه وزيراً للأوقاف والإرشاد.

- الدكتور عبدالله علي حسين أبو حورية بمناسبة تعيينه وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى.

- القاضي أكرم نصيب أحمد العامري بمناسبة تعيينه وزيراً للدولة.

- عبدالغني حفظ الله جميل بمناسبة تعيينه وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء.

- عبدالرحمن شيخ اليافعي بمناسبة تعيينه وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن.

- أحمد صالح أحمد العولقي بمناسبة تعيينه وزيراً للدولة.

- الدكتورة عهد محمد سالم جعسوس بمناسبة تعيينها وزيراً للدولة لشؤون المرأة.

- وليد محمد محمد القديمي بمناسبة تعيينه وزيراً للدولة.

- وليد علي إسماعيل الأبارة بمناسبة تعيينه وزيراً للدولة.