الذهب والفضة يواصلان مكاسبهما في المعاملات الفورية إيلون ماسك يعلن خطة لبناء مدينتين على القمر والمريخ ألم القلب والرئة- كيف تفرق بينهما؟ طبيب يوضح صداع ارتفاع السكر.. أين يتركز في الرأس ومتى يصبح خطرًا؟ لماذا تشعر بالبرد طوال الوقت؟ أسباب صحية خفية ومتى يصبح الأمر خطيرًا علاج الصداع النصفي بالأعشاب والطرق الطبيعية.. حلول منزلية لتخفيف الألم دون أدوية إيلون ماسك: الولايات المتحدة تتجه نحو الإفلاس بلا ثورة في الذكاء الاصطناعي غياب الكبار يفتح الباب… ماستانتونو في اختبار استثنائي مع الملكي خسائر متتالية وضغوط جماهيرية… النجمة يطيح بمدربه لإنقاذ ما تبقى من الموسم بين عقدة النقص وصراع الأجنحة… ماجستير أحمد حامد يفضح تسييس التعليم العالي.. شهادات قيادات الحوثي تقوّض مصداقية التعليم
واصل الذهب والفضة مكاسبهما اليوم، في ظل تراجع الدولار. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية (1.4) % إلى (5029.09) دولار للأوقية (الأونصة) بعد ارتفاعه بنسبة تقارب 4 % يوم الجمعة.
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل (1.4) % إلى (5051) دولارًا للأونصة.
وصعدت الفضة في المعاملات الفورية (2.5) % بعد زيادتها بنسبة (10) % في الجلسة السابقة.
وفي المعادن الأخرى، ارتفع سعر البلاتين في المعاملات الفورية (1.8) % إلى (2134.18) دولار للأونصة، كما ارتفع سعر البلاديوم (1.8) % إلى (1737.75) دولار