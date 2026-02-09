الذهب والفضة يواصلان مكاسبهما في المعاملات الفورية

الإثنين 09 فبراير-شباط 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

واصل الذهب والفضة مكاسبهما اليوم، في ظل تراجع الدولار. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية (1.4) % إلى (5029.09) دولار للأوقية (الأونصة) بعد ارتفاعه بنسبة تقارب 4 % يوم الجمعة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل (1.4) % إلى (5051) دولارًا للأونصة.

وصعدت الفضة في المعاملات الفورية (2.5) % بعد زيادتها بنسبة (10) % في الجلسة السابقة.

وفي المعادن الأخرى، ارتفع سعر البلاتين في المعاملات الفورية (1.8) % إلى (2134.18) دولار للأونصة، كما ارتفع سعر البلاديوم (1.8) % إلى (1737.75) دولار