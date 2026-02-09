إيلون ماسك يعلن خطة لبناء مدينتين على القمر والمريخ ألم القلب والرئة- كيف تفرق بينهما؟ طبيب يوضح صداع ارتفاع السكر.. أين يتركز في الرأس ومتى يصبح خطرًا؟ لماذا تشعر بالبرد طوال الوقت؟ أسباب صحية خفية ومتى يصبح الأمر خطيرًا علاج الصداع النصفي بالأعشاب والطرق الطبيعية.. حلول منزلية لتخفيف الألم دون أدوية إيلون ماسك: الولايات المتحدة تتجه نحو الإفلاس بلا ثورة في الذكاء الاصطناعي غياب الكبار يفتح الباب… ماستانتونو في اختبار استثنائي مع الملكي خسائر متتالية وضغوط جماهيرية… النجمة يطيح بمدربه لإنقاذ ما تبقى من الموسم بين عقدة النقص وصراع الأجنحة… ماجستير أحمد حامد يفضح تسييس التعليم العالي.. شهادات قيادات الحوثي تقوّض مصداقية التعليم أمهات المختطفين في عدن يناشدن الكشف عن مصير أبنائهن وإنهاء سنوات الغياب
ألم القلب والرئة يصعب على الكثير من الأشخاص التفرقة بينهما، لأنهما يحدثان في نفس المكان بالجسم، وهو الصدر.
وفي هذا السياق، يوضح "الكونسلتو" الفروق الأساسية بين ألم القلب وألم الرئة، وفقًا لما ذكره الدكتور شريف حسين، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية.
ألم القلب والرئة- كيف تفرق بينهما؟
يشير حسين إلى أن ألم القلب غالبًا ما يكون ناتجًا عن نقص وصول الدم إلى عضلة القلب، موضحًا أن هذا النوع من الألم له صفات مميزة، أبرزها أنه يكون:
1- ضاغطًا أو عاصرًا في منتصف الصدر.
2- قد يمتد إلى الذراع الأيسر أو الكتف أو الرقبة أو الفك.
3-يزداد مع المجهود البدني أو الانفعال.
4- يتحسن نسبيًا مع الراحة.
5- قد يصاحبه عرق بارد أو غثيان أو ضيق في التنفس.
ويؤكد أن ألم القلب لا يتأثر عادةً بالحركة أو التنفس العميق، وهو ما يميزه عن كثير من آلام الصدر الأخرى.
كيف يكون ألم الرئة؟يوضح استشاري القلب أن ألم الرئة ينشأ غالبًا من الغشاء المحيط بالرئة (الغشاء البلوري)، وليس من نسيج الرئة نفسه، ويكون له طابع مختلف، حيث:
1- يزداد مع التنفس العميق أو الكحة
2- يزداد عند الحركة أو تغيير وضعية الجسم
3-يكون حادًا أو طاعنًا وليس ضاغطًا
4-قد يصاحبه كحة أو ارتفاع في درجة الحرارة
5-قد يتحسن عند حبس النفس أو تقليل الحركةويشير إلى أن التهابات الرئة، الجلطات الرئوية، أو تجمع الهواء أو السوائل حول الرئة من أكثر الأسباب شيوعًا لهذا النوع من الألم.
متى يكون ألم الصدر خطيرًا؟
يشدد الدكتور شريف حسين على أن أي ألم مفاجئ في الصدر لا يجب الاستهانة به، خاصة إذا كان مصحوبًا بـ:ضيق شديد في التنفس.تعرق مفاجئ أو دوخة.خفقان قوي أو غير منتظم.ألم يمتد للذراع أو الفك.
في هذه الحالات، يجب التوجه فورًا للطوارئ لاستبعاد الجلطة القلبية أو الجلطة الرئوية.
هل يمكن الجزم من الأعراض فقط؟يؤكد استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية أن الأعراض تعطي مؤشرًا مبدئيًا، لكنها لا تكفي وحدها للتشخيص النهائي، موضحًا أن التفرقة الدقيقة تحتاج إلى:رسم قلب.تحاليل إنزيمات القلب.
أشعة على الصدر أو أشعة مقطعية.قياس نسبة الأكسجين في الدم