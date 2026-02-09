لماذا تشعر بالبرد طوال الوقت؟ أسباب صحية خفية ومتى يصبح الأمر خطيرًا

الإثنين 09 فبراير-شباط 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -خاص

قد لا يكون الشعور المستمر بالبرد مجرد تأثر بتقلبات الطقس، بل قد يشير في كثير من الأحيان إلى مشكلات صحية كامنة أو عوامل تتعلق بنمط الحياة.

فإذا كنت تعاني من الإحساس بالبرد بشكل متواصل، حتى في الأجواء الدافئة، فقد يكون ذلك جرس إنذار يستدعي الانتباه.

ويؤكد مختصون أن هناك أسبابًا متعددة قد تقف وراء هذا الشعور، من أبرزها فقر الدم (الأنيميا) الناتج عن نقص كريات الدم الحمراء، ما يقلل وصول الأكسجين إلى الأنسجة ويؤدي إلى برودة الأطراف، إلى جانب التعب والدوخة وضيق التنفس.

كما يُعد نقص فيتامين B12 من الأسباب الشائعة، خاصة لدى من لا يتناولون الأغذية الغنية به مثل اللحوم والبيض والأسماك، أو يعانون من ضعف امتصاصه في الجسم.

وينطبق الأمر كذلك على نقص الحديد الذي يؤثر على تنظيم حرارة الجسم، وقد يجعل المصاب يشعر بالبرد حتى في فصل الصيف.

ومن الأسباب الأخرى، قصور الغدة الدرقية، حيث يؤدي انخفاض إفراز هرموناتها إلى بطء عملية التمثيل الغذائي، مصحوبًا بزيادة الوزن والإمساك وآلام المفاصل والشعور الدائم بالبرد.

ويبرز أيضًا مرض رينود، الذي يتسبب في تضيق الأوعية الدموية بالأطراف عند التعرض للبرد أو التوتر، ما يؤدي إلى برودة اليدين والقدمين وتغير لونهما أحيانًا.

إضافة إلى ذلك، قد يكون مرض الشريان المحيطي سببًا إذا لوحظ أن إحدى الساقين أبرد من الأخرى مع ألم أو خدر.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، إذ يرتبط الشعور الدائم بالبرد بحالات مثل فقدان الشهية العصابي، نتيجة نقص الدهون في الجسم، والجفاف الذي يضعف قدرة الجسم على تنظيم حرارته.

كما قد يكون أحد الآثار الجانبية لبعض الأدوية، خاصة أدوية القلب وضغط الدم. وفي بعض الحالات، يكون مرض الكلى سببًا غير مباشر، نظرًا لارتباطه بفقر الدم وضعف تنقية الجسم من السموم، ما يؤثر على حرارة الجسم.

متى يجب استشارة الطبيب؟

ينصح الأطباء بضرورة مراجعة المختص في حال ترافق الشعور المستمر بالبرد مع أعراض مثل:

تنميل في اليدين أو القدمين تعب وإرهاق شديد فقدان وزن غير مبرر نصائح للتخفيف من الشعور بالبرد:

يعتمد العلاج أساسًا على معرفة السبب، سواء بتعويض نقص الفيتامينات والمعادن أو علاج المشكلة الصحية المسببة.

كما يُنصح بـ: ارتداء ملابس دافئة خاصة في الأطراف ممارسة الرياضة لتحفيز الدورة الدموية تناول مشروبات وأطعمة دافئة شرب كميات كافية من السوائل الحصول على قسط كافٍ من النوم وفي الختام، يشدد المختصون على أن تجاهل الشعور الدائم بالبرد قد يُخفي وراءه مشكلات صحية مهمة، ما يجعل استشارة الطبيب خطوة ضرورية لتشخيص السبب والعلاج المناسب.