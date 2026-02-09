ألم القلب والرئة- كيف تفرق بينهما؟ طبيب يوضح صداع ارتفاع السكر.. أين يتركز في الرأس ومتى يصبح خطرًا؟ لماذا تشعر بالبرد طوال الوقت؟ أسباب صحية خفية ومتى يصبح الأمر خطيرًا علاج الصداع النصفي بالأعشاب والطرق الطبيعية.. حلول منزلية لتخفيف الألم دون أدوية إيلون ماسك: الولايات المتحدة تتجه نحو الإفلاس بلا ثورة في الذكاء الاصطناعي غياب الكبار يفتح الباب… ماستانتونو في اختبار استثنائي مع الملكي خسائر متتالية وضغوط جماهيرية… النجمة يطيح بمدربه لإنقاذ ما تبقى من الموسم بين عقدة النقص وصراع الأجنحة… ماجستير أحمد حامد يفضح تسييس التعليم العالي.. شهادات قيادات الحوثي تقوّض مصداقية التعليم أمهات المختطفين في عدن يناشدن الكشف عن مصير أبنائهن وإنهاء سنوات الغياب صلاح يتفوق على ثلاثي برشلونة… الفرعون المصري يشعل أنفيلد قبل قمة السيتي
يعاني كثيرون من نوبات الصداع النصفي المزعجة، ويفضّل بعضهم البحث عن حلول طبيعية بعيدًا عن الأدوية الطبية.
وفي هذا السياق، يبرز علاج الصداع النصفي بالأعشاب والوسائل الطبيعية كخيار شائع يمكن تطبيقه من المنزل لتخفيف حدة الألم وتقليل الأعراض المصاحبة.
وتشير معلومات طبية إلى وجود عدد من الأعشاب التي يُعتقد أنها تساعد في التخفيف من نوبات الشقيقة، من أبرزها الزنجبيل الذي يُعرف بدوره في تقليل الغثيان وتخفيف الألم، وأقحوان زهرة الذهب المستخدم تقليديًا لعلاج الصداع والدوار والالتهابات.
كما يُستخدم نبات البوتيربور في الوقاية من الصداع النصفي وفق بعض الدراسات، إلى جانب النعناع الذي أظهر زيتُه فاعلية في تهدئة آلام الرأس عند دهنه على الجبهة.
ومن الأعشاب الطبيعية الأخرى، يأتي مستخلص لحاء الصفصاف المعروف بخصائصه المسكنة للألم، ونبات دونغ كاي الذي يُستخدم مع أعشاب أخرى لتخفيف الصداع والإجهاد، إضافة إلى الثوم والقرنفل اللذين شاع استخدامهما في الطب الشعبي لعلاج آلام الرأس.
ولا يقتصر العلاج الطبيعي على الأعشاب فقط، إذ تشمل الوسائل المساندة تجنب الأطعمة المحفزة للصداع النصفي، وممارسة اليوجا، والعلاج بالوخز بالإبر، وتناول المغنيسيوم، إلى جانب تقنيات الارتجاع البيولوجي.
أما الحجامة، فقد أظهرت بعض الدراسات المحدودة نتائج إيجابية في تقليل شدة الصداع النصفي لدى عدد من المرضى، مع التأكيد على ضرورة استشارة طبيب مختص قبل اللجوء إليها.
ورغم تنوع هذه الطرق، يؤكد مختصون أنه لا يوجد علاج نهائي للصداع النصفي حتى الآن، غير أن العلاجات الطبيعية والأدوية المتاحة قد تساعد في التخفيف من حدة النوبات وتقليل تكرارها، وتحسين جودة الحياة لدى المصابين.