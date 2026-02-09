علاج الصداع النصفي بالأعشاب والطرق الطبيعية.. حلول منزلية لتخفيف الألم دون أدوية

الإثنين 09 فبراير-شباط 2026 الساعة 06 صباحاً / مأرب برس -خاص

يعاني كثيرون من نوبات الصداع النصفي المزعجة، ويفضّل بعضهم البحث عن حلول طبيعية بعيدًا عن الأدوية الطبية.

وفي هذا السياق، يبرز علاج الصداع النصفي بالأعشاب والوسائل الطبيعية كخيار شائع يمكن تطبيقه من المنزل لتخفيف حدة الألم وتقليل الأعراض المصاحبة.

وتشير معلومات طبية إلى وجود عدد من الأعشاب التي يُعتقد أنها تساعد في التخفيف من نوبات الشقيقة، من أبرزها الزنجبيل الذي يُعرف بدوره في تقليل الغثيان وتخفيف الألم، وأقحوان زهرة الذهب المستخدم تقليديًا لعلاج الصداع والدوار والالتهابات.

كما يُستخدم نبات البوتيربور في الوقاية من الصداع النصفي وفق بعض الدراسات، إلى جانب النعناع الذي أظهر زيتُه فاعلية في تهدئة آلام الرأس عند دهنه على الجبهة.

ومن الأعشاب الطبيعية الأخرى، يأتي مستخلص لحاء الصفصاف المعروف بخصائصه المسكنة للألم، ونبات دونغ كاي الذي يُستخدم مع أعشاب أخرى لتخفيف الصداع والإجهاد، إضافة إلى الثوم والقرنفل اللذين شاع استخدامهما في الطب الشعبي لعلاج آلام الرأس.

ولا يقتصر العلاج الطبيعي على الأعشاب فقط، إذ تشمل الوسائل المساندة تجنب الأطعمة المحفزة للصداع النصفي، وممارسة اليوجا، والعلاج بالوخز بالإبر، وتناول المغنيسيوم، إلى جانب تقنيات الارتجاع البيولوجي.

أما الحجامة، فقد أظهرت بعض الدراسات المحدودة نتائج إيجابية في تقليل شدة الصداع النصفي لدى عدد من المرضى، مع التأكيد على ضرورة استشارة طبيب مختص قبل اللجوء إليها.

ورغم تنوع هذه الطرق، يؤكد مختصون أنه لا يوجد علاج نهائي للصداع النصفي حتى الآن، غير أن العلاجات الطبيعية والأدوية المتاحة قد تساعد في التخفيف من حدة النوبات وتقليل تكرارها، وتحسين جودة الحياة لدى المصابين.