إيلون ماسك: الولايات المتحدة تتجه نحو الإفلاس بلا ثورة في الذكاء الاصطناعي غياب الكبار يفتح الباب… ماستانتونو في اختبار استثنائي مع الملكي خسائر متتالية وضغوط جماهيرية… النجمة يطيح بمدربه لإنقاذ ما تبقى من الموسم بين عقدة النقص وصراع الأجنحة… ماجستير أحمد حامد يفضح تسييس التعليم العالي.. شهادات قيادات الحوثي تقوّض مصداقية التعليم أمهات المختطفين في عدن يناشدن الكشف عن مصير أبنائهن وإنهاء سنوات الغياب صلاح يتفوق على ثلاثي برشلونة… الفرعون المصري يشعل أنفيلد قبل قمة السيتي تصريحات لوزير خارجية الإحتلال عن لبنان واليمن وصواريخ إيران البروفيسور محمد المسفر: اليمن خارج مجلس التعاون… خطأ استراتيجي يهدد استقرار المنطقة في منتدى الجزيرة.. نائب وزير الخارجية اليمني يحذر من الجماعات المسلحة ويشدد على دعم الحكومة سوق الذهب في اليمن اليوم الأحد.. تعرف على تحديث بآخر الأسعار
تتجه الأنظار نحو الجناح الأرجنتيني الشاب فرانكو ماستانتونو، المنضم حديثاً إلى صفوف ريال مدريد، حيث تشير التقارير إلى أن النادي الملكي يرى فيه ركيزة أساسية لمستقبله، خاصة مع اقتراب فرصة استثنائية لإثبات الذات في مواجهة فالنسيا المقبلة.
اللاعب الذي وصل إلى سانتياغو برنابيو الصيف الماضي قادماً من ريفر بلايت مقابل 45 مليون يورو بعقد يمتد لست سنوات، يمر بمرحلة حاسمة في موسمه الأول. ورغم تعرضه لإصابة في الفخذ في نوفمبر الماضي أبعدته عن الملاعب لأربع مباريات، إلا أن ماستانتونو بدأ يستعيد عافيته تدريجياً.
التحول الأبرز جاء مع تولي ألفارو أربيلوا تدريب الفريق، حيث عاد ماستانتونو إلى التشكيلة الأساسية، ليجد نفسه أمام فرصة ذهبية أمام فالنسيا اليوم. تأتي هذه الفرصة في ظل غياب ثلاثي مؤثر هو رودريجو جوس، وفينيسيوس جونيور، وغياب بيلينجهام، مما يضع عبئاً كبيراً ولكنه مجزٍ على أكتاف النجم الصاعد.
يذكر أن ماستانتونو يمتلك ذكريات جميلة في مدينة فالنسيا، حيث سجل هدفه الأول مع ريال مدريد ضد ليفانتي في الدوري الإسباني العام الماضي. ورغم تباين أدائه مؤخراً بين إشراقات مميزة ضد فياريال وموناكو، وأداء باهت ضد بنفيكا ورايو فاييكانو، إلا أن مجهوده في الضغط على الخصم لفت انتباه المدرب أربيلوا بشكل خاص.
ويؤكد النادي أن ماستانتونو يمثل صفقة طويلة الأمد، تماماً مثل بقية المواهب الشابة التي يستثمر فيها النادي، مما يعزز ثقة اللاعب بنفسه. وفي خط موازٍ، تشير الأنباء إلى أن الجناح الأرجنتيني يتطلع إلى المستقبل القريب، حيث تحدث مع مدرب منتخب بلاده ليونيل سكالوني حول إمكانية المشاركة في كأس العالم القادمة في أمريكا الشمالية.