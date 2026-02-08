إيلون ماسك: الولايات المتحدة تتجه نحو الإفلاس بلا ثورة في الذكاء الاصطناعي غياب الكبار يفتح الباب… ماستانتونو في اختبار استثنائي مع الملكي خسائر متتالية وضغوط جماهيرية… النجمة يطيح بمدربه لإنقاذ ما تبقى من الموسم بين عقدة النقص وصراع الأجنحة… ماجستير أحمد حامد يفضح تسييس التعليم العالي.. شهادات قيادات الحوثي تقوّض مصداقية التعليم أمهات المختطفين في عدن يناشدن الكشف عن مصير أبنائهن وإنهاء سنوات الغياب صلاح يتفوق على ثلاثي برشلونة… الفرعون المصري يشعل أنفيلد قبل قمة السيتي تصريحات لوزير خارجية الإحتلال عن لبنان واليمن وصواريخ إيران البروفيسور محمد المسفر: اليمن خارج مجلس التعاون… خطأ استراتيجي يهدد استقرار المنطقة في منتدى الجزيرة.. نائب وزير الخارجية اليمني يحذر من الجماعات المسلحة ويشدد على دعم الحكومة سوق الذهب في اليمن اليوم الأحد.. تعرف على تحديث بآخر الأسعار
أعلن نادي النجمة السعودي، الذي يضم في صفوفه اللاعب المصري نبيل عماد دونجا، رسميًا إقالة مديره الفني البرتغالي ماريو سيلفا، وذلك عقب تدهور نتائج الفريق بشكل لافت في الدوري السعودي للمحترفين.
جاء الإعلان عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع فيسبوك، حيث ذكرت الإدارة إنهاء العلاقة التعاقدية مع سيلفا وطاقمه التدريبي، مع توجيه الشكر والتقدير للمدرب على ما قدمه خلال فترة عمله. يأتي هذا القرار في محاولة واضحة لإنقاذ ما تبقى من الموسم وتفادي خطر الهبوط، خاصة وأن الفريق يتذيل جدول الترتيب برصيد 5 نقاط فقط.
ويعد النجمة الفريق الوحيد الذي فشل في تحقيق أي انتصار خلال 20 جولة خاضها في الدوري حتى الآن، وهو ما وضع المدرب البرتغالي تحت ضغط كبير. ورغم الإقالة، يُذكر أن ماريو سيلفا كان له دور بارز في قيادة النجمة للصعود من دوري الدرجة الثانية إلى دوري المحترفين.
تولى سيلفا قيادة الفريق في 58 مباراة حقق خلالها 22 فوزًا مقابل 26 خسارة و10 تعادلات. ومع ذلك، كانت النتائج في دوري المحترفين مخيبة للغاية، حيث مُني الفريق بـ 15 خسارة دون تحقيق أي فوز في الدرجة الممتازة.
يُشار إلى أن النادي كان قد عزز صفوفه مؤخرًا بالتعاقد مع لاعب الوسط المصري نبيل عماد دونجا قادمًا من نادي الزمالك، في صفقة قوية تهدف لدعم الفريق لمواجهة تحديات المرحلة الحاسمة من الموسم.