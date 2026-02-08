خسائر متتالية وضغوط جماهيرية… النجمة يطيح بمدربه لإنقاذ ما تبقى من الموسم

الأحد 08 فبراير-شباط 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

أعلن نادي النجمة السعودي، الذي يضم في صفوفه اللاعب المصري نبيل عماد دونجا، رسميًا إقالة مديره الفني البرتغالي ماريو سيلفا، وذلك عقب تدهور نتائج الفريق بشكل لافت في الدوري السعودي للمحترفين.

جاء الإعلان عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع فيسبوك، حيث ذكرت الإدارة إنهاء العلاقة التعاقدية مع سيلفا وطاقمه التدريبي، مع توجيه الشكر والتقدير للمدرب على ما قدمه خلال فترة عمله. يأتي هذا القرار في محاولة واضحة لإنقاذ ما تبقى من الموسم وتفادي خطر الهبوط، خاصة وأن الفريق يتذيل جدول الترتيب برصيد 5 نقاط فقط.

ويعد النجمة الفريق الوحيد الذي فشل في تحقيق أي انتصار خلال 20 جولة خاضها في الدوري حتى الآن، وهو ما وضع المدرب البرتغالي تحت ضغط كبير. ورغم الإقالة، يُذكر أن ماريو سيلفا كان له دور بارز في قيادة النجمة للصعود من دوري الدرجة الثانية إلى دوري المحترفين.

تولى سيلفا قيادة الفريق في 58 مباراة حقق خلالها 22 فوزًا مقابل 26 خسارة و10 تعادلات. ومع ذلك، كانت النتائج في دوري المحترفين مخيبة للغاية، حيث مُني الفريق بـ 15 خسارة دون تحقيق أي فوز في الدرجة الممتازة.

يُشار إلى أن النادي كان قد عزز صفوفه مؤخرًا بالتعاقد مع لاعب الوسط المصري نبيل عماد دونجا قادمًا من نادي الزمالك، في صفقة قوية تهدف لدعم الفريق لمواجهة تحديات المرحلة الحاسمة من الموسم.