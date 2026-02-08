أمهات المختطفين في عدن يناشدن الكشف عن مصير أبنائهن وإنهاء سنوات الغياب

الأحد 08 فبراير-شباط 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

نظّمت رابطة أمهات المختطفين، اليوم وقفة احتجاجية في محافظة عدن، طالبت خلالها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بالإسراع في تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بملف المخفيين قسرًا، وعلى رأسها الكشف العاجل عن مصيرهم قبل اتخاذ أي إجراءات أخرى.

وقالت الرابطة، في بيان صادر عنها، إن ظهور عدد من السجون السرية وهي خالية من المحتجزين أثار مخاوف متزايدة لدى عائلات المخفيين قسرًا، التي لا تزال تجهل مصير أبنائها، معتبرة أن ذلك زاد من حالة القلق والهلع، وعمّق معاناة الأسر التي تعيش حالة انتظار مفتوحة منذ سنوات.

وأضاف البيان أن مشاهدة تلك السجون دون معرفة الجهة التي نُقل إليها المخفيون قسرًا شكّلت صدمة للأسر، التي أكدت أنها طالبت مرارًا الجهات المعنية بالكشف عن مصير أبنائها، وإنهاء معاناة نفسية واجتماعية مستمرة منذ أكثر من عقد.

ودعت الرابطة المملكة العربية السعودية، الداعمة للحكومة اليمنية، إلى إدراج ملف المختطفين والمخفيين قسرًا ضمن أولويات المرحلة الراهنة، مؤكدة أن حسم هذا الملف الإنساني يمثّل اختبارًا جديًا لنوايا تثبيت الأمن وبناء الثقة وفتح صفحة جديدة من الاستقرار والعدالة.

وأعربت عائلات المخفيين قسرًا عن أملها في أن يحل شهر رمضان وقد كُشف مصير أبنائها وعادوا إلى منازلهم، بعد سنوات طويلة من الغياب القسري، الذي حرمهم وأسرهم من أبسط حقوقهم الإنسانية.

وجدّدت رابطة أمهات المختطفين مطالبها بالكشف الفوري عن مصير جميع المخفيين قسرًا، والإفراج عنهم، ومحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات، وضمان عدم تكرارها، وجبر الضرر وفقًا للقانون ومبادئ العدالة.