صلاح يتفوق على ثلاثي برشلونة… الفرعون المصري يشعل أنفيلد قبل قمة السيتي

يواصل النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، تألقه اللافت، حيث أظهرت الأرقام تفوقه الواضح في المساهمات التهديفية على ثلاثي برشلونة (رافينيا، ليفاندوفسكي، ولامين يامال) مجتمعين، وذلك قبيل المواجهة النارية بين ليفربول ومانشستر سيتي مساء اليوم الأحد على ملعب "أنفيلد" ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كشفت الإحصائيات أن رصيد صلاح التهديفي التراكمي مع الريدز وصل إلى 367 مساهمة (تسجيل وصناعة)، متجاوزًا مجموع مساهمات الثلاثي الكتالوني الذي بلغ 329 مساهمة. هذا التفوق الرقمي يؤكد القيمة الكبيرة التي يمثلها "الفرعون المصري" في تشكيلة ليفربول، ويعزز آمال الجماهير في تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب.

ويُعد مانشستر سيتي ضحية مفضلة لصلاح، الذي خاض ضدهم 24 مباراة، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 8 أخرى، ليصبح إجمالي مساهماته 21 هدفًا ضد السيتي. يدخل ليفربول المباراة مدفوعًا برغبة الثأر من خسارة الذهاب بثلاثية نظيفة، مستغلاً عاملي الأرض والجمهور بعد فوزه الأخير على نيوكاسل برباعية.

على الجانب الآخر، يزور مانشستر سيتي "أنفيلد" وهو يحتل المركز الثاني برصيد 47 نقطة، ويسعى للعودة إلى صدارة المنافسة. ورغم تراجع نتائجه الأخيرة بتحقيق فوز واحد فقط في آخر ست مباريات، لا يزال المدرب بيب جوارديولا متمسكًا بثقته في قدرة فريقه على حسم سباق اللقب.

أما ليفربول، فيحتل المركز السادس بـ 39 نقطة، ومع تراجع حظوظه في المنافسة على الدرع، أصبح الهدف الأساسي هو ضمان إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا، وهو ما سيعتبر إنقاذًا لموسم لم يرتقِ لتوقعات الدعم الكبير الذي حصل عليه الفريق قبل انطلاق الموسم.