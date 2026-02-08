تصريحات لوزير خارجية الإحتلال عن لبنان واليمن وصواريخ إيران البروفيسور محمد المسفر: اليمن خارج مجلس التعاون… خطأ استراتيجي يهدد استقرار المنطقة في منتدى الجزيرة.. نائب وزير الخارجية اليمني يحذر من الجماعات المسلحة ويشدد على دعم الحكومة سوق الذهب في اليمن اليوم الأحد.. تعرف على تحديث بآخر الأسعار مكونات حضرمية تنتقد التشكيلة الحكومية الجديدة وتتمسك بالحكم الذاتي الإتحاد الأوروبي يعلق على تشكيل الحكومة اليمنية وإشراك المرأة إعلان موعد جديد لتدشين الرحلات الجوية بين مطاري المخا وجدة سجون الإمارات السرية.. مطالبات حقوقية عاجلة بالكشف عن مصير من كانوا فيها وأين هم الآن وسرعة الإفراج عنهم مسؤول في الحكومة يكشف ظروف تشكيل الحكومة الجديدة ويدلي بتصريحات ''مثيرة'' حول عودة الشرعية إلى عدن والتقدم نحو صنعاء والسجون السرية الإماراتية تقرير أممي يحذر من تفاقم انعدام الأمن الغذائي في اليمن
قال وزير خارجية الكيان جدعون ساعر، إن وجود "مليشيات" ممولة من إيران في لبنان واليمن يمنع تحقيق سيادتهما، وفق تعبيره.
وأضاف: ''لا يستطيع لبنان تحقيق سيادته بسبب وجود حزب الله الممول من إيران على أراضيه وينطبق الأمر نفسه على اليمن والعراق''.
الوزير الاسرائيلي حذر اليوم الأحد، من تنامي قدرات إيران في مجال الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، معتبرًا أن هذه الصواريخ تمثل تهديدا مباشرا لأمن إسرائيل ولا تقتصر مخاطرها على المنطقة، بل تمتد لتشمل عددًا من الدول الأوروبية، حد قوله.
وبحسب ساعر، فإن مساعي النظام الإيراني لتطوير ترسانة صاروخية متقدمة، بالتوازي مع محاولاته امتلاك سلاح نووي، تشكل خطرا حقيقيا على السلام والاستقرار العالميين، متهما طهران بتوسيع نفوذها عبر دعم ما وصفه بـ"شبكات الإرهاب" خارج الشرق الأوسط، وصولًا إلى أميركا اللاتينية.