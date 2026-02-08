تصريحات لوزير خارجية الإحتلال عن لبنان واليمن وصواريخ إيران

الأحد 08 فبراير-شباط 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

قال وزير خارجية الكيان جدعون ساعر، إن وجود "مليشيات" ممولة من إيران في لبنان واليمن يمنع تحقيق سيادتهما، وفق تعبيره.

وأضاف: ''لا يستطيع لبنان تحقيق سيادته بسبب وجود حزب الله الممول من إيران على أراضيه وينطبق الأمر نفسه على اليمن والعراق''.

الوزير الاسرائيلي حذر اليوم الأحد، من تنامي قدرات إيران في مجال الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، معتبرًا أن هذه الصواريخ تمثل تهديدا مباشرا لأمن إسرائيل ولا تقتصر مخاطرها على المنطقة، بل تمتد لتشمل عددًا من الدول الأوروبية، حد قوله.

وبحسب ساعر، فإن مساعي النظام الإيراني لتطوير ترسانة صاروخية متقدمة، بالتوازي مع محاولاته امتلاك سلاح نووي، تشكل خطرا حقيقيا على السلام والاستقرار العالميين، متهما طهران بتوسيع نفوذها عبر دعم ما وصفه بـ"شبكات الإرهاب" خارج الشرق الأوسط، وصولًا إلى أميركا اللاتينية.