في منتدى الجزيرة.. نائب وزير الخارجية اليمني يحذر من الجماعات المسلحة ويشدد على دعم الحكومة

قال السفير اليمني لدى دولة قطر راجح بادي في منشور على منصة «إكس»، إنه التقى نائب وزير الخارجية اليمني مصطفى نعمان، المشارك في أعمال النسخة السابعة عشرة من منتدى الجزيرة المنعقد في الدوحة، والذي يناقش القضية الفلسطينية والتحولات في التوازنات الإقليمية في ظل تشكّل نظام دولي متعدد الأقطاب.
وأوضح بادي أن نائب وزير الخارجية قدّم كلمة وصفها بـ«البالغة الأهمية» تناول فيها حرب الإبادة التي يتعرض لها قطاع غزة وما تحمله من أبعاد سياسية واستراتيجية.
مؤكداً أن خطورة المرحلة الراهنة تستدعي تحركاً عربياً جاداً لبناء منظومة إقليمية فاعلة، قادرة على حماية مصالح الدول العربية ومواجهة التهديدات المتصاعدة.
وأضاف أن نعمان تطرق أيضاً إلى تطورات الملف اليمني محذراً من خطورة الجماعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة، لما تمثله من تهديد مباشر على استقرار البلاد والسلم الاجتماعي ولما تتيحه من ثغرات تستغلها القوى المعادية لاستهداف قدرات الدول وبنيتها التحتية.
وشدد نائب وزير الخارجية اليمني، بحسب السفير بادي، على أهمية استمرار دعم الحكومة اليمنية، باعتبارها الضامن الوحيد لاستعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد.