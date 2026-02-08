سوق الذهب في اليمن اليوم الأحد.. تعرف على تحديث بآخر الأسعار

آخر الاخبار

الأحد 08 فبراير-شباط 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- متابعات
أسعار الذهب في صنعاء

الأحد - 08/02/2026

 جنيه الذهب

شراء = 588,000 ريال 

بيع = 598,000 ريال   

 جرام عيار 21

شراء = 73,000 ريال   

بيع = 76,000 ريال     

 أسعار الذهب في عدن 

 جنيه الذهب

شراء = 1,785,000 ريال  

بيع = 1,814,800 ريال     

جرام عيار 21

شراء = 221,400 ريال   

بيع = 230,800 ريال       

