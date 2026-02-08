تصريحات لوزير خارجية الإحتلال عن لبنان واليمن وصواريخ إيران البروفيسور محمد المسفر: اليمن خارج مجلس التعاون… خطأ استراتيجي يهدد استقرار المنطقة في منتدى الجزيرة.. نائب وزير الخارجية اليمني يحذر من الجماعات المسلحة ويشدد على دعم الحكومة سوق الذهب في اليمن اليوم الأحد.. تعرف على تحديث بآخر الأسعار مكونات حضرمية تنتقد التشكيلة الحكومية الجديدة وتتمسك بالحكم الذاتي الإتحاد الأوروبي يعلق على تشكيل الحكومة اليمنية وإشراك المرأة إعلان موعد جديد لتدشين الرحلات الجوية بين مطاري المخا وجدة سجون الإمارات السرية.. مطالبات حقوقية عاجلة بالكشف عن مصير من كانوا فيها وأين هم الآن وسرعة الإفراج عنهم مسؤول في الحكومة يكشف ظروف تشكيل الحكومة الجديدة ويدلي بتصريحات ''مثيرة'' حول عودة الشرعية إلى عدن والتقدم نحو صنعاء والسجون السرية الإماراتية تقرير أممي يحذر من تفاقم انعدام الأمن الغذائي في اليمن
أسعار الذهب في صنعاء
الأحد - 08/02/2026
جنيه الذهب
شراء = 588,000 ريال
بيع = 598,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 73,000 ريال
بيع = 76,000 ريال
أسعار الذهب في عدن
جنيه الذهب
شراء = 1,785,000 ريال
بيع = 1,814,800 ريال
جرام عيار 21
شراء = 221,400 ريال
بيع = 230,800 ريال