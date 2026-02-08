تصريحات لوزير خارجية الإحتلال عن لبنان واليمن وصواريخ إيران البروفيسور محمد المسفر: اليمن خارج مجلس التعاون… خطأ استراتيجي يهدد استقرار المنطقة في منتدى الجزيرة.. نائب وزير الخارجية اليمني يحذر من الجماعات المسلحة ويشدد على دعم الحكومة سوق الذهب في اليمن اليوم الأحد.. تعرف على تحديث بآخر الأسعار مكونات حضرمية تنتقد التشكيلة الحكومية الجديدة وتتمسك بالحكم الذاتي الإتحاد الأوروبي يعلق على تشكيل الحكومة اليمنية وإشراك المرأة إعلان موعد جديد لتدشين الرحلات الجوية بين مطاري المخا وجدة سجون الإمارات السرية.. مطالبات حقوقية عاجلة بالكشف عن مصير من كانوا فيها وأين هم الآن وسرعة الإفراج عنهم مسؤول في الحكومة يكشف ظروف تشكيل الحكومة الجديدة ويدلي بتصريحات ''مثيرة'' حول عودة الشرعية إلى عدن والتقدم نحو صنعاء والسجون السرية الإماراتية تقرير أممي يحذر من تفاقم انعدام الأمن الغذائي في اليمن
انتقد حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع، الآلية التي اختار بها مجلس القيادة، تشكيلة الحكومة الجديدة، على الرغم من حصول حضرموت وحدها على 5 حقائب وزارية.
وقال الحلف في بيان مشترك مع مؤتمر حضرموت: ''نعبر عن أسفنا لتكرار الآليات ذاتها التي ينتهجها مجلس القيادة الرئاسي في تشكيل الحكومات، وهي آليات لم تُفضِ حتى اليوم إلى إحداث أي تغيير جوهري في الواقع القائم ، في ظل غياب حل سياسي عادل وشامل يعالج كافة القضايا العالقة''.
البيان- اطلع عليه محرر مأرب برس- أكد أن تعقيدات المرحلة الراهنة وما تنطوي عليه من تحديات ومخاطر متصاعدة تفرض ضرورة التحلي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية واعتماد مقاربات أكثر عمقًا وواقعية تتجاوز المعالجات الشكلية والحلول المؤقتة التي أثبتت محدوديتها.
وأعلن حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع تمسكهما الثابت بمشروع الحكم الذاتي لحضرموت باعتباره الخيار الاستراتيجي الذي يُؤسس لاستقرار دائم وسلام مستدام ، ويهيئ الأرضية الحقيقية للتنمية الشاملة ويقدّم نموذجًا متقدمًا يحتذى به على مستوى الوطن لمعالجة القضايا العادلة وتحقيق الشراكة المتوازنة، وفق البيان.
وصدر القرار الجمهوري رقم 3 لسنة 2026، مساء الجمعة الماضية، بتشكيل الحكومة اليمنية وتسيمة أعضائها. وضم التشكيل الحكومي الجديد 35 حقيبة وزارية، 3 منها للنساء.
وتوزعت الحقائب بواقع 15 وزارة للجنوب بينها ثلاث وزارات سيادية (الداخلية، الخارجية، المالية) ومثلها للشمال، بوزارة سيادية واحدة هي وزارة الدفاع، أما حضرموت فحصلت على 5 وزارت.