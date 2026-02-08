مكونات حضرمية تنتقد التشكيلة الحكومية الجديدة وتتمسك بالحكم الذاتي

الأحد 08 فبراير-شباط 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

انتقد حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع، الآلية التي اختار بها مجلس القيادة، تشكيلة الحكومة الجديدة، على الرغم من حصول حضرموت وحدها على 5 حقائب وزارية.

وقال الحلف في بيان مشترك مع مؤتمر حضرموت: ''نعبر عن أسفنا لتكرار الآليات ذاتها التي ينتهجها مجلس القيادة الرئاسي في تشكيل الحكومات، وهي آليات لم تُفضِ حتى اليوم إلى إحداث أي تغيير جوهري في الواقع القائم ، في ظل غياب حل سياسي عادل وشامل يعالج كافة القضايا العالقة''.

البيان- اطلع عليه محرر مأرب برس- أكد أن تعقيدات المرحلة الراهنة وما تنطوي عليه من تحديات ومخاطر متصاعدة تفرض ضرورة التحلي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية واعتماد مقاربات أكثر عمقًا وواقعية تتجاوز المعالجات الشكلية والحلول المؤقتة التي أثبتت محدوديتها.

وأعلن حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع تمسكهما الثابت بمشروع الحكم الذاتي لحضرموت باعتباره الخيار الاستراتيجي الذي يُؤسس لاستقرار دائم وسلام مستدام ، ويهيئ الأرضية الحقيقية للتنمية الشاملة ويقدّم نموذجًا متقدمًا يحتذى به على مستوى الوطن لمعالجة القضايا العادلة وتحقيق الشراكة المتوازنة، وفق البيان.

وصدر القرار الجمهوري رقم 3 لسنة 2026، مساء الجمعة الماضية، بتشكيل الحكومة اليمنية وتسيمة أعضائها. وضم التشكيل الحكومي الجديد 35 حقيبة وزارية، 3 منها للنساء.

وتوزعت الحقائب بواقع 15 وزارة للجنوب بينها ثلاث وزارات سيادية (الداخلية، الخارجية، المالية) ومثلها للشمال، بوزارة سيادية واحدة هي وزارة الدفاع، أما حضرموت فحصلت على 5 وزارت.