الإتحاد الأوروبي يعلق على تشكيل الحكومة اليمنية وإشراك المرأة

رحب الاتحاد الأوروبي بإعلان تشكيل الحكومة الجديدة في اليمن، أمس الأول، مشيدا بإشراك المرأة والشباب فيها.
وأكد الإتحاد في بيان مقتضب، أن تشكيل الحكومة، خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار وتحسين الخدمات ودعم مسار الإصلاح.
وقال إن إشراك المرأة والشباب يعكس التزاماً واضحاً بمبادئ الشمول والتنوّع.
وصدر القرار الجمهوري رقم 3 لسنة 2026، مساء الجمعة الماضية، بتشكيل الحكومة اليمنية وتسيمة أعضائها.
وضم التشكيل الحكومي الجديد 35 حقيبة وزارية، 3 منها للنساء.