الإتحاد الأوروبي يعلق على تشكيل الحكومة اليمنية وإشراك المرأة إعلان موعد جديد لتدشين الرحلات الجوية بين مطاري المخا وجدة سجون الإمارات السرية.. مطالبات حقوقية عاجلة بالكشف عن مصير من كانوا فيها وأين هم الآن وسرعة الإفراج عنهم مسؤول في الحكومة يكشف ظروف تشكيل الحكومة الجديدة ويدلي بتصريحات ''مثيرة'' حول عودة الشرعية إلى عدن والتقدم نحو صنعاء والسجون السرية الإماراتية تقرير أممي يحذر من تفاقم انعدام الأمن الغذائي في اليمن ثاني دولة عربية بعد اليمن تُنهي اتفاقية النقل الجوي مع الإمارات وتباشر إجراءات الإلغاء رسمياً تصريحات سورية جديدة بعد قرار منع دخول السوريين لمصر من 4 دول كيف تتخلص من نوبات الصرع النوم بهذه الطريقة يخفف الحموضة وحرقة المعدة 7 أسباب مفاجئة لـ خروج الغازات.. ماذا تكشف عنه صحة الأمعاء
أعلن وزير النقل اليمني الجديد، محسن علي حيدرة، استئناف تدشين الرحلات الجوية بين مطاري المخا وجدة، وذلك عقب منع الحوثيون الأسبوع الماضي تدشين أول الرحلات التجارية، حيث اضطرت طائرة اليمنية التي كانت قادمة من مطار جدة الى مطار المخا، إلى العودة بعد منع هبوطها، يوم الأحد الماضي.
وأكد الوزير حيدرة، بدء تدشين الرحلات من مطار المخا بمحافظة تعز إلى مطار جدة في السعودية، يوم الأربعاء المقبل بواقع رحلتين أسبوعيًا (الأحد والأربعاء)، بعد تفاهمات كما يبدو مع الحوثيين.
ولا زال الحوثي في صنعاء يتحكم بمركز الملاحة الجوية، الذي يتم عبره أخذ الأذن، لأي طائرة تدخل الأجواء اليمنية.