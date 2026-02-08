إعلان موعد جديد لتدشين الرحلات الجوية بين مطاري المخا وجدة

الأحد 08 فبراير-شباط 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

أعلن وزير النقل اليمني الجديد، محسن علي حيدرة، استئناف تدشين الرحلات الجوية بين مطاري المخا وجدة، وذلك عقب منع الحوثيون الأسبوع الماضي تدشين أول الرحلات التجارية، حيث اضطرت طائرة اليمنية التي كانت قادمة من مطار جدة الى مطار المخا، إلى العودة بعد منع هبوطها، يوم الأحد الماضي.

وأكد الوزير حيدرة، بدء تدشين الرحلات من مطار المخا بمحافظة تعز إلى مطار جدة في السعودية، يوم الأربعاء المقبل بواقع رحلتين أسبوعيًا (الأحد والأربعاء)، بعد تفاهمات كما يبدو مع الحوثيين.

ولا زال الحوثي في صنعاء يتحكم بمركز الملاحة الجوية، الذي يتم عبره أخذ الأذن، لأي طائرة تدخل الأجواء اليمنية.