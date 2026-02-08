تقرير أممي يحذر من تفاقم انعدام الأمن الغذائي في اليمن ثاني دولة عربية بعد اليمن تُنهي اتفاقية النقل الجوي مع الإمارات وتباشر إجراءات الإلغاء رسمياً تصريحات سورية جديدة بعد قرار منع دخول السوريين لمصر من 4 دول كيف تتخلص من نوبات الصرع النوم بهذه الطريقة يخفف الحموضة وحرقة المعدة 7 أسباب مفاجئة لـ خروج الغازات.. ماذا تكشف عنه صحة الأمعاء صفعة أخرى لأبوظبي.. ماذا يعني إلغاء الجزائر لاتفاقية الخدمات الجوية مع الإمارات؟ قائد محور بيحان يبارك تعيين اللواء العقيلي وزيرا للدفاع ويشدد على توحيد التشكيلات العسكرية بيان عاجل للسعودية يفضح تناقض دولة الإمارات بخصوص السودان ودعمها المستمر للمقاتلين المرتزقة الزنداني يحدد أولويات حكومته الجديدة خلال المرحلة المقبلة
أعلنت الجزائر، في بيان رسمي، الشروع في الإجراءات القانونية والدبلوماسية لإلغاء الاتفاقية الخاصة بالخدمات الجوية المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة لافتة تعكس تحولاً في مسار التعاون الثنائي في مجال الطيران المدني.
وأوضح البيان أن الاتفاقية المعنية وُقّعت في أبوظبي بتاريخ 13 مايو/أيار 2013، وصودق عليها لاحقاً بموجب مرسوم رئاسي صادر في 30 ديسمبر/كانون الأول 2014، قبل أن تقرر السلطات الجزائرية إنهاء العمل بها وفقاً للأطر القانونية المعتمدة.
وبحسب التفاصيل، فإن المادة (22) من الاتفاقية تنص على ضرورة إخطار الطرف الإماراتي بقرار الإلغاء عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية، بالتوازي مع إشعار الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، لاستكمال الإجراءات المطلوبة على مستوى المنظمة الدولية.
ويأتي هذا القرار في وقت لم تكشف فيه الجهات الرسمية الجزائرية عن الأسباب المباشرة التي دفعتها إلى إلغاء الاتفاقية، وسط ترقب لموقف الجانب الإماراتي وما ستؤول إليه تداعيات القرار على حركة النقل الجوي بين البلدين.