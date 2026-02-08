ثاني دولة عربية بعد اليمن تُنهي اتفاقية النقل الجوي مع الإمارات وتباشر إجراءات الإلغاء رسمياً

الأحد 08 فبراير-شباط 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

أعلنت الجزائر، في بيان رسمي، الشروع في الإجراءات القانونية والدبلوماسية لإلغاء الاتفاقية الخاصة بالخدمات الجوية المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة لافتة تعكس تحولاً في مسار التعاون الثنائي في مجال الطيران المدني.

وأوضح البيان أن الاتفاقية المعنية وُقّعت في أبوظبي بتاريخ 13 مايو/أيار 2013، وصودق عليها لاحقاً بموجب مرسوم رئاسي صادر في 30 ديسمبر/كانون الأول 2014، قبل أن تقرر السلطات الجزائرية إنهاء العمل بها وفقاً للأطر القانونية المعتمدة.

وبحسب التفاصيل، فإن المادة (22) من الاتفاقية تنص على ضرورة إخطار الطرف الإماراتي بقرار الإلغاء عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية، بالتوازي مع إشعار الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، لاستكمال الإجراءات المطلوبة على مستوى المنظمة الدولية.

ويأتي هذا القرار في وقت لم تكشف فيه الجهات الرسمية الجزائرية عن الأسباب المباشرة التي دفعتها إلى إلغاء الاتفاقية، وسط ترقب لموقف الجانب الإماراتي وما ستؤول إليه تداعيات القرار على حركة النقل الجوي بين البلدين.