تصريحات سورية جديدة بعد قرار منع دخول السوريين لمصر من 4 دول

الأحد 08 فبراير-شباط 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

وأوضح: "نتابع ببالغ الاهتمام أوضاع المواطنين السوريين في جمهورية مصر العربية الشقيقة، ومنذ مطلع العام أجرينا لقاءات مكثفة مع الجانب المصري لتنسيق الجهود وتذليل العقبات التي تواجه أهلنا هناك".

وتابع: "وجّهنا سفارتنا في القاهرة إلى تقديم أقصى المساعدة القنصلية والقانونية الممكنة، كما تقدمنا إلى الجانب المصري بمقترحات فنية متكاملة تهدف إلى تسهيل إجراءات الإقامة للسوريين المقيمين في مصر".

واختتم قوله: "ستظل حقوق السوريين وحماية مصالحهم في الاغتراب دائماً على رأس أولويات عملنا الدبلوماسي".

وانتشر على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، ومصادر تعميم متداول يفيد بصدور قرار يمنع دخول المواطنين السوريين الحاصلين على موافقات دخول إلى جمهورية مصر العربية.

التعميم المتداول الذي انتشر أيضًا، على صفحات مكاتب السفر، شمل السوريين القادمين من سوريا ولبنان والعراق والأردن، وذلك حتى إشعار آخر.

ولا يشمل القرار، بحسب المتداول، حاملي الإقامات المصرية، ويوضح أن يوم الجمعة 6 فبراير 2026 هو كان آخر موعد مسموح للدخول. المصدر