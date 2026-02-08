كيف تتخلص من نوبات الصرع النوم بهذه الطريقة يخفف الحموضة وحرقة المعدة 7 أسباب مفاجئة لـ خروج الغازات.. ماذا تكشف عنه صحة الأمعاء صفعة أخرى لأبوظبي.. ماذا يعني إلغاء الجزائر لاتفاقية الخدمات الجوية مع الإمارات؟ قائد محور بيحان يبارك تعيين اللواء العقيلي وزيرا للدفاع ويشدد على توحيد التشكيلات العسكرية بيان عاجل للسعودية يفضح تناقض دولة الإمارات بخصوص السودان ودعمها المستمر للمقاتلين المرتزقة الزنداني يحدد أولويات حكومته الجديدة خلال المرحلة المقبلة إيران تتوعد بضرب القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط منصة في كوريا الجنوبية توزع بتكوين بقيمة 44 مليار دولار الرئيس يلتقي أبناء الضالع ويشيد بصمود المحافظة ويؤكد إنها خط الدفاع المتقدم في مواجهة الحوثيين
يعاني البعض من الصعوبة في النوم حين إصابتهم بالحموضة أو الحرقة في المعدة، لذا هناك أوضاع معينة للنوم عند اتباعها تقل هذه الأعراض.
ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، مدى فوائد النوم على الجانب الأيسر لتخفيف الشعور من وطأة حرقة المعدة، بحسب "health".
ما فوائد النوم على الجانب الأيسر لتخفيف حرقة المعدة؟
يميل الأشخاص الذين ينامون على جانبهم الأيسر إلى الشعور بألم أقل في المعدة ونوبات ارتجاع أقل.
لماذا يقدم الجانب الأيسر الراحة عند حرقة المعدة؟
تعتمد فائدة النوم على الجانب الأيسر على تشريح الجسم، فبسبب انحناء المعدة، يستقر معظم محتوياتها أسفل المريء عند الاستلقاء على الجانب الأيسر.
وتساعد الجاذبية على إبقاء حمض المعدة أسفل فتحة المريء أثناء النوم في هذه الوضعية، مما يمنعه من الارتداد.
وتساعد هذه الوضعية أيضاً على التخلص من الحموضة، فإذا حدث ارتجاع، فإن النوم على الجانب الأيسر يسمح للجاذبية بسحب الحمض إلى المعدة بشكل أسرع من النوم في وضعيات أخرى.
وهذا مفيد، لأنه كلما طالت مدة بقاء حمض المعدة في المريء، زاد التهيج والضرر الذي يمكن أن يسببه.
كيف تؤثر وضعيات النوم الأخرى على حرقة المعدة؟
يمكن أن تؤثر وضعية النوم بشكل كبير على عدد مرات حدوث أعراض الارتجاع الحمضي ومدى شدتها:
كيفية الحفاظ على الجسم من حرقة المعدة؟