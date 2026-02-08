آخر الاخبار

النوم بهذه الطريقة يخفف الحموضة وحرقة المعدة

الأحد 08 فبراير-شباط 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات
يعاني البعض من الصعوبة في النوم حين إصابتهم بالحموضة أو الحرقة في المعدة، لذا هناك أوضاع معينة للنوم عند اتباعها تقل هذه الأعراض.

ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، مدى فوائد النوم على الجانب الأيسر لتخفيف الشعور من وطأة حرقة المعدة، بحسب "health".

ما فوائد النوم على الجانب الأيسر لتخفيف حرقة المعدة؟

يميل الأشخاص الذين ينامون على جانبهم الأيسر إلى الشعور بألم أقل في المعدة ونوبات ارتجاع أقل.

لماذا يقدم الجانب الأيسر الراحة عند حرقة المعدة؟

تعتمد فائدة النوم على الجانب الأيسر على تشريح الجسم، فبسبب انحناء المعدة، يستقر معظم محتوياتها أسفل المريء عند الاستلقاء على الجانب الأيسر.

وتساعد الجاذبية على إبقاء حمض المعدة أسفل فتحة المريء أثناء النوم في هذه الوضعية، مما يمنعه من الارتداد.

وتساعد هذه الوضعية أيضاً على التخلص من الحموضة، فإذا حدث ارتجاع، فإن النوم على الجانب الأيسر يسمح للجاذبية بسحب الحمض إلى المعدة بشكل أسرع من النوم في وضعيات أخرى.

وهذا مفيد، لأنه كلما طالت مدة بقاء حمض المعدة في المريء، زاد التهيج والضرر الذي يمكن أن يسببه.

كيف تؤثر وضعيات النوم الأخرى على حرقة المعدة؟

يمكن أن تؤثر وضعية النوم بشكل كبير على عدد مرات حدوث أعراض الارتجاع الحمضي ومدى شدتها:

  • النوم على الجانب الأيمن، قد يؤدي إلى تفاقم ارتجاع المريء فعند الاستلقاء على الجانب الأيمن، يكون معظم المعدة فوق المريء، وفي هذه الوضعية، تعمل الجاذبية ضد الجسم، مما يسهل تدفق حمض المعدة إلى المريء.
  • - الاستلقاء على الظهر، قد تؤدي إلى تفاقم الارتجاع المعدي المريئي، وفي هذه الوضعية، قد يتجمع حمض المعدة في المريء.
  • - النوم على البطن، قد يؤدي إلى الضغط على البطن، مما قد يؤدي إلى انقباضها ودفع الحمض إلى المريء.

كيفية الحفاظ على الجسم من حرقة المعدة؟

  • رفع الرأس، إذ تساعد هذه الوضعية في منع الجاذبية من تدفق حمض المعدة مرة أخرى إلى المريء.
  • - تجنب تناول وجبات الطعام في وقت متأخر من الليل.
  • - التقليل من تناول الأطعمة الدهنية والمقلية، والأطعمة الحارة، والحمضيات، والطماطم، والشوكولاتة، والمشروبات الكحولية، والمشروبات التي تحتوي على الكافيين، والمشروبات الغازية.
  • - الحفاظ على وزن صحي فالوزن الزائد، وخاصة حول منطقة البطن، يؤدي إلى زيادة الضغط على المعدة وقد يساهم في حدوث ارتجاع المريء.- الإقلاع عن التدخين.- تناول مضادات الحموضة
