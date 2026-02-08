7 أسباب مفاجئة لـ خروج الغازات.. ماذا تكشف عنه صحة الأمعاء

الأحد 08 فبراير-شباط 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

خروج الغازات، يُعدّ جزءًا طبيعيًا من عملية الهضم، إذ ينتج عن ابتلاع الهواء أو عن تخمير الطعام بواسطة بكتيريا الأمعاء، ويُخرج معظم الأشخاص الغازات من 5 إلى 15 مرة يوميًا، لكن في بعض الحالات، قد تشير زيادة الغازات أو تغير طبيعتها إلى عادات غذائية خاطئة أو مشكلات في الجهاز الهضمي.

ما هي الأسباب المفاجأة لخروج الغازات؟

ما هي الأسباب المفاجأة لخروج الغازات؟

1- ابتلاع الهواء أثناء الأكل

يحدث عند تناول الطعام بسرعة، أو التحدث أثناء الأكل، أو استخدام المصاصات، وإذا لم يخرج هذا الهواء عن طريق التجشؤ، فإنه يمر عبر الجهاز الهضمي ويخرج لاحقًا على شكل غازات معوية.

2- الأطعمة الغنية بالأليافرغم فوائد الألياف لصحة الجهاز الهضمي، فإنها تتخمر داخل القولون، ما يؤدي إلى إنتاج الغازات، وتشمل الأطعمة التي قد تزيد الانتفاخ:

الفول والعدس.- البروكلي والقرنبيط.- الكرنب وبراعم بروكسل.- الحبوب الكاملة.

3- عدم تحمل اللاكتوزيعاني بعض الأشخاص من نقص إنزيم اللاكتاز المسؤول عن هضم سكر الحليب، وعند تناول منتجات الألبان، يصل اللاكتوز غير المهضوم إلى القولون، حيث يتخمر، مسببًا الغازات والانتفاخ بعد شرب الحليب أو تناول الجبن والآيس كريم.

4- المحليات الصناعيةتؤدي المنتجات الخالية من السكر إلى زيادة الغازات، خاصة تلك التي تحتوي على كحوليات السكر (البوليولات)، والتي لا تُمتص بالكامل في الأمعاء الدقيقة، ومن أشهرها:- سوربيتول.

مانيتول.- إكسيليتول.- إيزومالت.في المقابل، تُمتص بعض المحليات الأخرى مثل الأسبارتام والسكرين بالكامل ولا تسبب الغازات عادةً.

5- اختلال توازن البكتيريا النافعةتلعب بكتيريا الأمعاء دورًا أساسيًا في الهضم. وعند اختلال توازن الميكروبيوم المعوي، بسبب المضادات الحيوية أو تغيّر النظام الغذائي أو المرض، قد تزداد كمية الغازات أو تتغير رائحتها.

6- اضطرابات الجهاز الهضميقد تكون الغازات علامة على حالات صحية معينة، مثل:- متلازمة القولون العصبي.- الداء البطني (السيلياك).- فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة.تؤثر هذه الاضطرابات على امتصاص الطعام، ما يزيد من التخمر وإنتاج الغازات.

7- التغيرات الهرمونيةتؤثر الهرمونات على حركة الجهاز الهضمي. فخلال الحمل، أو الدورة الشهرية، أو انقطاع الطمث، قد تُبطئ التغيرات الهرمونية عملية الهضم، ما يؤدي إلى زيادة الانتفاخ والغازات، كما أن التقدم في العمر قد يضعف حركة الأمعاء، فيزيد الشعور بالانتفاخ.

متى يجب استشارة الطبيب؟

رغم أن الغازات غالبًا غير مقلقة، إلا أنه يُنصح بمراجعة الطبيب إذا كانت:-

جديدة أو شديدة بشكل غير معتاد.