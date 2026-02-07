صفعة أخرى لأبوظبي.. ماذا يعني إلغاء الجزائر لاتفاقية الخدمات الجوية مع الإمارات؟

السبت 07 فبراير-شباط 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 203

أعلنت الجزائر رسميًا اليوم السبت، إلغاء الاتفاقية المتعلقة بالخدمات الجوية الموقعة مع دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 13 مايو/أيار 2013، والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي الصادر في 30 ديسمبر/كانون الأول 2014. وقد جرى إشعار الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بهذه الخطوة، لاتخاذ الإجراءات المعمول بها دوليًا.

ووفقًا لوكالة الأنباء الجزائرية، فإن هذا القرار جاء طبقًا لأحكام المادة 22 من الاتفاقية، التي تمنح أي طرف الحق في إنهاء الاتفاقية مع إخطار الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية.

وفي تعليق له على القرار، قال ماهر حمور رئيس المنظمة الجزائرية للسياحة، في تصريحات لـ "الترا جزائر" أنه "كانت الاتفاقية تسمح بتسيير رحلات بين الجزائر والإمارات عبر شركات محددة، منها الخطوط الجوية الجزائرية، والخطوط الإماراتية، وشركة الاتحاد للطيران، مع تحديد عدد الرحلات، سعة الطائرات، ونوعية الخدمات، وفق مبدأ التوازن والتكافؤ بين الطرفين".

وأشار إلى أنه "قبل الإلغاء، كان متوسط عدد الرحلات الأسبوعية 4 رحلات من الجزائر العاصمة إلى دبي، ثم انضمت رحلات الاتحاد إلى أبوظبي، ما يعكس الطلب المتزايد للمواطنين على السفر إلى الإمارات بغرض السياحة".

كما أكد ألمتحدث أنه "كانت الخطوط الإماراتية توفر رحلات ترانزيت من الجزائر نحو دول شرق آسيا، لكن دخول الخطوط الجوية الجزائرية إلى الأسواق الآسيوية والأفريقية جعل غالبية المسافرين يفضلون الناقل الوطني لما يوفره من رحلات مباشرة وراحة أكبر".

وفي السياق، أضاف حمور أنه "حسب المادة 22 من الاتفاقية يحق لأي طرف أن يلغي الاتفاقية و إخطار الجهة الأخرى و هذا ما قامت به الجزائر كونها تعرف الأعراف الدبلوماسية".

من جهة أخرى، أبرز المتحدث أن "إلغاء الاتفاقية لا تعني إلغاء الرحلات أو غلق الأجواء أو منع السفر بين البلدين حاليًا إنما هو غالبًا ما يكون إشعار قبل أن يصبح الإلغاء نافذًا، كما أن هناك مدة شهر وهي أجال قانونية لكي يأخذ الطرف الآخر علمه".

وفي أكتوبر من العام الماضي، قال الرئيس عبد المجيد تبون إن علاقات بلاده مع جميع دول الخليج ودية باستثناء دولة واحدة، في إشارة إلى الإمارات، التي اتهمها بالتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر والسعي إلى زعزعة استقرارها.

ووصف تبون العلاقات مع السعودية والكويت وسلطنة عمان وقطر بأنها علاقات "أشقاء".