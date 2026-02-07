قائد محور بيحان يبارك تعيين اللواء العقيلي وزيرا للدفاع ويشدد على توحيد التشكيلات العسكرية

السبت 07 فبراير-شباط 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص

بارك قائد محور بيحان قائد اللواء 26 مشاه اللواء الركن مفرح محمد بحيبح، تعيين اللواء الركن طاهر العقيلي وزيرا للدفاع.

وقال اللواء بحيبح إن الآمال معلقة على القيادة الجديدة لوزارة الدفاع، لتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت مظلة وزارة الدفاع وقيادتها نحو دحر عصابات التمرد الحوثية الإرهابية واستعادة الشرعية الدستورية وتحرير كافة أرجاء الوطن.

وجاء في برقية تهنئة من بحيبح للعقيلي: ''يسعدني أن أرفع إلى معاليكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة نيلكم ثقة القيادة السياسية وتعينكم وزيرا للدفاع وقيادة الجيش تحت مضلة وزارة الدفاع في مرحلة تعد من أصعب المراحل في تاريخ الجيش''.

وأشار اللواء بحيبح، إلى أن اللواء العقيلي رجل عسكري يتمتع بالعديد من الصفات القيادية والخبرات العسكرية جراء تشبعه بمبادئ العلوم العسكرية والقيادية من خلال تأهله الأكاديمي والممارسة العملية في الميدان وعبر تدرجه في سلم السلك العسكري والمناصب العسكرية المختلفه التي تدرج فيها .

مضيفًا: ''العقيلي من القادة المخلصين الذي خاضو العديد من المعارك ضد عصابات التمرد والكهنوت الحوثية المدعومة ايرانياً في جميع ميادين الشرف والبطولة التي أظهرت حنكة وكفاءة قيادي عسكري من الطراز الرفيع''.

وفي ختام برقيته، أكد اللواء بحيبح، جهوزية كافة وحدات محور بيحان العسكرية واستعدادها لتنفيذ كامل المهام المؤكلة لها، تحت قيادة وزارة الدفاع.