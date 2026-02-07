قائد محور بيحان يبارك تعيين اللواء العقيلي وزيرا للدفاع ويشدد على توحيد التشكيلات العسكرية بيان عاجل للسعودية يفضح تناقض دولة الإمارات بخصوص السودان ودعمها المستمر للمقاتلين المرتزقة الزنداني يحدد أولويات حكومته الجديدة خلال المرحلة المقبلة إيران تتوعد بضرب القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط منصة في كوريا الجنوبية توزع بتكوين بقيمة 44 مليار دولار الرئيس يلتقي أبناء الضالع ويشيد بصمود المحافظة ويؤكد إنها خط الدفاع المتقدم في مواجهة الحوثيين مجلس حضرموت الوطني يحمّل الانتقالي المنحل مسؤولية الفوضى ويطالب بإجراءات عسكرية حازمة لفرض هيبة الدولة لأول مرة منذ عقد… ثلاث حقائب وزارية للنساء في حكومة الزنداني أول محافظة يمنية تعلن اعتراضها على التشكيلة الحكومية الجديدة كيف وُزِّعت تشكيلة حكومة شائع الزنداني؟ وكيف تم توزيع الوزارات السيادية ؟
أكدت الخارجية السعودية موقف المملكة الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية.
وفي بيان اليوم السبت قالت المملكة أنها ترفض التدخلات الخارجية في السودان واستمرار بعض الأطراف في إدخال السلاح غير الشرعي والمرتزقة والمقاتلين الأجانب- في إشارة للإمارات- على الرغم من تأكيد هذه الأطراف على دعمها للحل السياسي، في سلوك يعد عاملاً رئيسيًا في إطالة أمد الصراع ويزيد من استمرار معاناة شعب السودان الشقيق، وفق البيان.
وأدانت المملكة بشدة "الهجمات الإجرامية" للدعم السريع على مستشفى الكويك العسكري.
وقالت الخارجية السعودية: ندين ونستنكر الهجمات الإجرامية التي شنتها قوات الدعم السريع على مستشفى الكويك العسكري وعلى قافلة إغاثية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي.
وطالبت بضرورة توقف قوات الدعم السريع فورا عن هذه الانتهاكات والالتزام بواجبها الأخلاقي والإنساني في تأمين وصول المساعدات الإغاثية لمحتاجيها.