بيان عاجل للسعودية يفضح تناقض دولة الإمارات بخصوص السودان ودعمها المستمر للمقاتلين المرتزقة

السبت 07 فبراير-شباط 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

أكدت الخارجية السعودية موقف المملكة الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية.

وفي بيان اليوم السبت قالت المملكة أنها ترفض التدخلات الخارجية في السودان واستمرار بعض الأطراف في إدخال السلاح غير الشرعي والمرتزقة والمقاتلين الأجانب- في إشارة للإمارات- على الرغم من تأكيد هذه الأطراف على دعمها للحل السياسي، في سلوك يعد عاملاً رئيسيًا في إطالة أمد الصراع ويزيد من استمرار معاناة شعب السودان الشقيق، وفق البيان.

وأدانت المملكة بشدة "الهجمات الإجرامية" للدعم السريع على مستشفى الكويك العسكري.

وقالت الخارجية السعودية: ندين ونستنكر الهجمات الإجرامية التي شنتها قوات الدعم السريع على مستشفى الكويك العسكري وعلى قافلة إغاثية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي.

وطالبت بضرورة توقف قوات الدعم السريع فورا عن هذه الانتهاكات والالتزام بواجبها الأخلاقي والإنساني في تأمين وصول المساعدات الإغاثية لمحتاجيها.