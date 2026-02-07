الزنداني يحدد أولويات حكومته الجديدة خلال المرحلة المقبلة

السبت 07 فبراير-شباط 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

حدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، إولويات حكومته الجديدة المشكلة مؤخرا، وأكد انها ستعمل بروح الفريق الواحد.

وقال الزنداني، في أول تعليق بعد قرار تشكيل الحكومة، إن أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة ستنصب على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين، ومكافحة الفساد، وتطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز الشراكات مع الأشقاء والأصدقاء، بما يُسهم في إنهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ الاستقرار.

وأكد في منشور على منصة إكس، ان الحكومة ستعمل بروح الفريق الواحد، والتعاون مع مختلف القوى الوطنية، لخدمة المواطنين والتخفيف من معاناتهم، وتحقيق تطلعاتهم في الأمن والتنمية.

مضيفًا: "أُدرك تماماً حجم الصعوبات والتحديات التي تواجهنا، وإني على ثقة تامة بقدرتنا في الحكومة على تجاوزها متى ما صدقت النوايا، وتحلّينا بروح المسؤولية، واستشعرنا حجم المهمة الوطنية".

وأعرب الزنداني عن شكره لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، وأعضاء المجلس، على ثقتهم بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة من تاريخ البلاد، وفق تعبيره.

وثمّن الدعم الذي تقدّمه المملكة العربية السعودية لليمن، مشيداً بمواقفها الثابتة تجاه الشعب اليمني، وإسنادها المستمر للحكومة اليمنية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والإنسانية والتنموية، وحرصها على دعم تطلعات اليمنيين للسلام والتنمية والازدهار.

كما وجّه الشكر لرئيس مجلس الوزراء السابق سالم بن بريك وأعضاء الحكومة السابقة على ما بذلوه من جهود خلال الفترة الماضية.