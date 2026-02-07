عاجل: إيران تتوعد بضرب القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط منصة في كوريا الجنوبية توزع بتكوين بقيمة 44 مليار دولار الرئيس يلتقي أبناء الضالع ويشيد بصمود المحافظة ويؤكد إنها خط الدفاع المتقدم في مواجهة الحوثيين مجلس حضرموت الوطني يحمّل الانتقالي المنحل مسؤولية الفوضى ويطالب بإجراءات عسكرية حازمة لفرض هيبة الدولة لأول مرة منذ عقد… ثلاث حقائب وزارية للنساء في حكومة الزنداني أول محافظة يمنية تعلن اعتراضها على التشكيلة الحكومية الجديدة كيف وُزِّعت تشكيلة حكومة شائع الزنداني؟ وكيف تم توزيع الوزارات السيادية ؟ ما لا تعرفه عن وزير الأوقاف اليمني الجديد؟ أخرجه الحوثي من دماج وعاد قائدا للواء التحرير بدأ حياته مدني ثم انتقل الى العسكرية.. من هو وزير الدفاع في الحكومة اليمنية الجديدة اللواء ركن طاهر العقيلي؟ الصدارة تحت الضغط… برشلونة يواجه خطر فقدان لاعبين بارزين قبل المواعيد الكبرى
قالت منصة تداول العملات المشفرة الكورية الجنوبية بيثامب اليوم السبت إنها وزعت عملات بتكوين بقيمة تتجاوز 40 مليار دولار على عملاء كمكافآت ترويجية عن طريق الخطأ، مما أدى إلى موجة بيع حادة على المنصة.
واعتذرت بيثامب عن الخطأ الذي وقع أمس الجمعة، وقالت إنها استعادت 99.7 بالمئة من إجمالي 620 ألف بتكوين بقيمة تبلغ نحو 44 مليار دولار بالأسعار الحالية. وقيدت عمليات التداول والسحب على 695 عميلا متأثرا بالواقعة في غضون 35 دقيقة من التوزيع الخاطئ أمس.
وأفادت تقارير إعلامية بأن المنصة كانت تعتزم توزيع مكافآت نقدية صغيرة في حدود 2000 وون كوري (1.40 دولار) أو أكثر لكل مستخدم في إطار حدث ترويجي، لكن الفائزين حصلوا بدلا من ذلك على 2000 بتكوين على الأقل لكل منهم.
وقالت بيثامب في بيان “نود أن نوضح أن هذا لا علاقة له بقرصنة خارجية أو انتهاكات أمنية، ولا توجد مشاكل في أمن النظام أو إدارة أصول العملاء”.