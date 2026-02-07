آخر الاخبار

عاجل: إيران تتوعد بضرب القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط منصة في كوريا الجنوبية توزع بتكوين بقيمة 44 مليار دولار الرئيس يلتقي أبناء الضالع ويشيد بصمود المحافظة ويؤكد إنها خط الدفاع المتقدم في مواجهة الحوثيين مجلس حضرموت الوطني يحمّل الانتقالي المنحل مسؤولية الفوضى ويطالب بإجراءات عسكرية حازمة لفرض هيبة الدولة لأول مرة منذ عقد… ثلاث حقائب وزارية للنساء في حكومة الزنداني أول محافظة يمنية تعلن اعتراضها على التشكيلة الحكومية الجديدة كيف وُزِّعت تشكيلة حكومة شائع الزنداني؟ وكيف تم توزيع الوزارات السيادية ؟ ما لا تعرفه عن وزير الأوقاف اليمني الجديد؟ أخرجه الحوثي من دماج وعاد قائدا للواء التحرير بدأ حياته مدني ثم انتقل الى العسكرية.. من هو وزير الدفاع في الحكومة اليمنية الجديدة اللواء ركن طاهر العقيلي؟ الصدارة تحت الضغط… برشلونة يواجه خطر فقدان لاعبين بارزين قبل المواعيد الكبرى

منصة في كوريا الجنوبية توزع بتكوين بقيمة 44 مليار دولار

السبت 07 فبراير-شباط 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 119

 

قالت منصة تداول العملات المشفرة الكورية الجنوبية بيثامب اليوم السبت ‌إنها ‌وزعت عملات بتكوين بقيمة تتجاوز 40 مليار دولار على عملاء كمكافآت ترويجية عن طريق الخطأ، مما أدى إلى موجة بيع حادة على المنصة.

 

واعتذرت بيثامب عن الخطأ الذي وقع أمس الجمعة، وقالت إنها استعادت 99.‍7 بالمئة من إجمالي 620 ألف بتكوين بقيمة تبلغ نحو 44 مليار دولار بالأسعار الحالية. وقيدت عمليات التداول والسحب على 695 عميلا متأثرا بالواقعة في غضون 35 دقيقة من التوزيع الخاطئ أمس.

 

وأفادت تقارير إعلامية بأن المنصة كانت تعتزم توزيع مكافآت نقدية ‍صغيرة ‍في حدود 2000 وون كوري (1.40 دولار) أو أكثر لكل مستخدم في إطار حدث ترويجي، لكن الفائزين حصلوا بدلا من ذلك على 2000 بتكوين على الأقل لكل منهم.

 

وقالت بيثامب في بيان “نود أن ‌نوضح أن هذا لا علاقة له بقرصنة خارجية أو انتهاكات أمنية، ولا توجد مشاكل في أمن النظام أو إدارة أصول العملاء”.

إقراء أيضاً
السعودية تضخ خمسة مليار دولار في اليمن… كرواتب ونفوذ وضغط على الحوثيين ..
المنتدى الاقتصادي العالمي يفتح ملف رئيسه التنفيذي بعد ذكر اسمه في وثائق إبستين
الذهب يتراجع والفضة تهوي وسط موجة بيع واسعة
النقطة التي أحدثت اضطراباً في الأسواق العالمية: الذهب يتجاوز 5000 دولار ويتجه نح
منع تخزين الغاز لأكثر من 48 ساعة: الشركة اليمنية للغاز تتخذ إجراءات صارمة ضد الاح
ضربة موجعة لروسيا.. اتفاق أمريكي-هندي يُسقط النفط الروسي ويشعل حرب الطاقة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة اقتصاد

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2026 مأرب برس | موقع الأخبار الأول