منصة في كوريا الجنوبية توزع بتكوين بقيمة 44 مليار دولار

السبت 07 فبراير-شباط 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

قالت منصة تداول العملات المشفرة الكورية الجنوبية بيثامب اليوم السبت ‌إنها ‌وزعت عملات بتكوين بقيمة تتجاوز 40 مليار دولار على عملاء كمكافآت ترويجية عن طريق الخطأ، مما أدى إلى موجة بيع حادة على المنصة.

واعتذرت بيثامب عن الخطأ الذي وقع أمس الجمعة، وقالت إنها استعادت 99.‍7 بالمئة من إجمالي 620 ألف بتكوين بقيمة تبلغ نحو 44 مليار دولار بالأسعار الحالية. وقيدت عمليات التداول والسحب على 695 عميلا متأثرا بالواقعة في غضون 35 دقيقة من التوزيع الخاطئ أمس.

وأفادت تقارير إعلامية بأن المنصة كانت تعتزم توزيع مكافآت نقدية ‍صغيرة ‍في حدود 2000 وون كوري (1.40 دولار) أو أكثر لكل مستخدم في إطار حدث ترويجي، لكن الفائزين حصلوا بدلا من ذلك على 2000 بتكوين على الأقل لكل منهم.

وقالت بيثامب في بيان “نود أن ‌نوضح أن هذا لا علاقة له بقرصنة خارجية أو انتهاكات أمنية، ولا توجد مشاكل في أمن النظام أو إدارة أصول العملاء”.