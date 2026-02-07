لأول مرة منذ عقد… ثلاث حقائب وزارية للنساء في حكومة الزنداني

السبت 07 فبراير-شباط 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

ضم التشكيل الحكومي الجديد في اليمن، برئاسة الدكتور شائع الزنداني 34 وزيرا بينهم 3 نساء.

وحصلت المرأة لأول مرة منذ أكثر من عقد على ثلاث حقائب في الحكومة الجديدة، في خطوة لاقت ترحيبا واسعا.

وقضى القرار الجمهوري الصادر أمس الجمعة، بتعيين الدكتورة أفراح الزوبة، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، و القاضي إشراق المقطري، وزيرا لوزارة الشؤون القانونية، والدكتورة عهد جعسوس وزيرا للدولة لشؤون المرأة.

ولم تحصل المرأة اليمنية في الحكومات السابقة المتعاقبة منذ العام 2014 على أي حقيبة وزارية، وهو ما اعتبرته الأوساط النسوية في اليمن تهميشًا وظلمًا بحق قطاع واسع لديه الكثير من الكفاءات.